Nowości w Skype dla Windows, Linuxa i Mac

Garść zmian.





Skype 8.62 to predefiniowane tła do wideorozmów

"Gdy uwaga powinna być skupiona na Tobie, a nie Twoim otoczeniu, możesz rozmazać tło lub dopasować je w trakcie wideorozmowy na Skype. Opcja wyboru efektu tła lub rozmycia tła nie jest na razie dostępna w Skype na Androida"

"Zaleca się stosowania obrazów w orientacji poziomej, a obraz niestandardowy należy zapisać lokalnie, najlepiej na pulpicie."





Źródło: Canva Pro

Skype 8.62 wspiera teraz wideorozmowy dla 12 osób

Zmiany także w aplikacji na system Android

Z końcem czerwca Microsoft ogłosił, że połączy aplikacje Skype for Desktop i Skype for Windows 10 i rozwijać je będzie w formie jednego programu - Skype dla Windowsa 10. Miło mi poinformować, że ten popularny komunikator umożliwiający prowadzenie rozmów wideo doczekał się aktualizacji. Skype 8.62 przynosi więcej zmian, niż sugerowałaby to z pozoru kosmetyczna zmiana wersji.Jedna z ważniejszych ostatnich aktualizacji do Skype'a przyniosła możliwość zmiany tła w trakcie wideorozmowy. Użytkownicy mogli wgrać własne zdjęcie lub grafikę, które pozwalało maskować otoczenie za jego plecami. W nowej wersji programu Microsoft udostępnił bibliotekę predefiniowanych, opracowanych przez siebie obrazów., wyjaśnia Microsoft.Jasne, Microsoft Teams Zoom oferują to już od jakiegoś czasu, jednakże Skype rozwijany jest z myślą przede wszystkim o użytku prywatnym... teoretycznie. Dlaczego tylko teoretycznie? Bo kolejna zmiana sugeruje, że gigant z Redmond chce odebrać część użytkowników Zoomowi.Tak, od teraz ze Skype'a w trybie wideokonferencji jednocześnie korzystać może aż 12 osób. Wszystkie widoczne będą w trybie siatki 4x3, w którym do tej pory dało się oglądać jedynie 9 rozmówców w widoku 3x3. Wiele osób ma już na swoim komputerze Skype, więc być może z tego powodu niektórzy porzucą zamiar instalowania dodatkowego narzędzia w postaci Zooma.Nowa wersja aplikacji na urządzenia korzystające z systemu operacyjnego Google daje możliwość podziwiania nawet 8 osób na ekranie w przypadku niektórych smartfonów lub 9 w przypadku tabletów.Aplikację Skype w najnowszej wersji pobierzecie za pośrednictwem z naszej bazy plików. Znajdziecie w niej zarówno apkę na Androida, jak i desktopową aplikację dla systemów Windows.Źródło: Microsoft