Netflix jednak pozwoli na włączenie losowego odcinka serialu. Trwają testy funkcji

Super!





Rozwiązanie dla niezdecydowanych

so are we just not going to acknowledge the fact that netflix has added a shuffle feature — jess #BLM (@bigmanjesss) July 12, 2020

Lol Netflix now has a “shuffle” button. This is something I needed that I didn’t even know I need. pic.twitter.com/JEEsF65Bc0 — Chaby Digital (@Chabz_Classic) July 14, 2020

Wieści o funkcji jednak ucichły… do czasu. Część użytkowników zaczęła u siebie ponownie zauważać przycisk „Losuj”.Niektórzy mogą nie do końca widzieć sens w takim rozwiązaniu.Niekiedy nachodzi mnie ochota, by włączyć jakiś odcinek ulubionego sitcomu, lecz często wzruszam ramionami, bo na żaden nie mogę się zdecydować. Niedługo Netflix zrobi to za mnie i chętnie mu na to pozwolę.Pojawienie się jej po raz drugi u konsumentów pozwala sądzić, że Netflix w końcu się na nią zdecydował. Miejmy więc nadzieję, iż już niedługo zobaczymy ją także w Polsce.Możemy jedynie domniemywać na podstawie zrzutów ekranu pochodzących z zeszłorocznych przecieków. Warto jednak zwrócić również uwagę na powyższe zdjęcie. Wygląda na to, że Netflix pozwoli również na włączenie czegoś zupełnie losowego z całej swojej biblioteki.Nie da się ukryć, że takie rozwiązanie skierowane jest już do zupełnie niezdecydowanych osób.Źródło: Twitter / Foto. pixabay.com (Jade87)