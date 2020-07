Nowa aktualizacja Windowsa 10 usuwa ważne programy z systemu

I znowu...





Aktualizacja KB4565503 usunęła Notatnik, Paint i WordPad

Podstawowe programy zniknęły z dysków części użytkowników Windowsa 10. | Źródło: mat. własne

Jak przywrócić skasowane aplikacje?

Paint, Notatnik i Wordpad można łatwo przywrócić dzięki opcji "Dodaj funkcje opcjonalne". | Źródło: mat. własne

Kolejna aktualizacja Windowsa 10, kolejne problemy. Łatki wypuszczane przez Microsoft w drugi wtorek każdego miesiąca, z okazji tzw. "Patch Tuesday", często wywołują różnego rodzaju usterki. Tym razem zestaw poprawek mających na celu podnieść poziom bezpieczeństwa jest podejrzany o przyczynienie się do skasowania podstawowych aplikacji systemowych na części komputerów.Jedna z najnowszych aktualizacji sprawia problemy przede wszystkim w sytuacji, w której instaluje się ją jednocześnie z aktualizacją Windows 10 May 2020 Update. Niektórzy użytkownicy oprogramowania Microsoftu donoszą, że z dysków ich komputerów samoczynnie zniknęły programy Notatnik, WordPad oraz klasyczny Paint. Co ciekawe, aplikacje te użytkownik może odinstalować ręcznie , właśnie po zaktualizowaniu Windowsa 10 do wersji 2004.Microsoft wciąż oficjalnie nie potwierdził, że to właśnie łatka KB4565503 jest sprawcą zamieszania. Problem jednak istnieje i firma na pewno już pracuje nad jego zdiagnozowaniem.Odinstalowanie aktualizacji Windows 10 o numerze KB4565503 nie powoduje przywrócenia utraconych narzędzi. Aby je odzyskać, należy przywrócić utworzoną wcześniej kopię zapasową systemu lub zainstalować je ręcznie. Można to zrobić jedynie będąc zalogowanym na konto administratora - wystarczy przejść do Ustawień, a następnie wybrać. Teraz pozostanie Wam znaleźć interesujące Was pozycje na liście i je zainstalować.Źródło: Gizmodo