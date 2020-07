Co zamiast uTorrenta? Najciekawsze alternatywy do pobierania plików

Alternatywy dla uTorrenta.





Najlepsze programy do pobierania plików Torrent w 2020 roku

qBittorrent

Deluge

Tixati

WebTorrent Desktop

Tribler

Frostwire

Transmission

Najlepszy darmowy klient sieci BitTorrent? Jeszcze jakiś czas temu bez wahania powiedziałbym, że jest nim uTorrent. Przejrzysty, lekki interfejs i brak nachalnych reklam uczyniły go ulubionym narzędziem milionów internautów pobierających z sieci filmy, seriale i gry. Niestety, program ten mocno zmienił się w momencie, w którym przeszedł w ręce firmy BitTorrent.Żyjemy w czasach, w których dobrze jest czasem zmienić swoje wieloletnie nawyki i sięgnąć po coś nowego. Z tej właśnie okazji postanowiliśmy polecić Wam kilka ciekawych alternatyw dla uTorrenta. Jest ich naprawdę sporo, a my wybraliśmy siedem najlepszych.Lubicie otwartoźródłowe oprogramowanie, wiem o tym. Dlatego też na pierwszym miejscu zestawienia gości lekki, przejrzysty i wolny od reklam qBittorrent. Alternatywa dla uTorrent posiada w zasadzie wszystkie cechy, jakich moglibyśmy od niej wymagać. Narzędzie oferuje zintegrowaną wyszukiwarkę torrentów, wspiera linki magnetyczne (magnet URL) i pozwala priorytetyzować pobierane pliki. To multiplatformowe (Windows, Linux, Mac OS) rozwiązanie ma tylko jedną wadę: działa nieco gorzej w przypadku pobierania dużej liczby torrentów na raz.Deluge to klient sieci Torrent, którego zakres możliwości da się łatwo zwiększać za pośrednictwem różnego rodzaju wtyczek. Darmowy, otwartoźródłowy program umożliwia szyfrowanie pobierania, jego priorytetyzowanie i ustalanie globalnych limitów prędkości. Pod minimalistycznym interfejsem skrywa się wiele opcji interesujących dla użytkowników zaawansowanych. Czego brakuje? Na pewno wbudowanej wyszukiwarki, jednoczesnego pobierania i streamowania torrentów.Tixati to prawdziwy kombajn stworzony z myślą o osobach pragnących spersonalizować tego rodzaju narzędzie od A do Z. Otwartoźródłowy, darmowy i pozbawiony reklam klient ma wszystko, czego potrzebuje świadomy internauta. Na swoim miejscu są opcje nadawania priorytetów pobieranych plikom, obsługa linków magnetycznych, tracker UDP, filtrowanie IP, planowanie zdarzeń i inne. Interfejsu z pewnością nie nazwałbym czytelnym, ale na pewno prezentuje on szczegółowe informacje dotyczące pobieranych i wysyłanych danych.Istnieje grupa osób zwracających szczególną uwagę na wygląd interfejsu. Powinien im przypaść do gustu WebTorrent Desktop, cechujący się wyjątkowo ładnie zaprojektowanym UI. Za jego pomocą nie tylko pobierzecie pliki Torrent, ale także prześlecie strumieniowo pliki z biblioteki przez Chromecast, DLNA i AirPlay. Zaletą przebywającego wciąż w fazie beta programu jest możliwość strumieniowania filmów z torrentów bez konieczności wcześniejszego pobierania ich na dysk twardy komputera.Po co szukać Torrentów na różnych stronach w sieci (które raz działają, a raz nie), skoro można pobrać program Tribler i korzystać ze zintegrowanej z nim doskonałej wyszukiwarki torrentów? Opensource'owy, zdecentralizowany i pozbawiony reklam klient sieci Torrent wyróżnia się zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa - szyfrowaniem, onion routingiem i seedowaniem w ukryciu. Niestety, zapewniająca teoretyczną anonimowość sieć nie wpływa korzystnie na prędkość pobierania danych. Na pocieszenie: wbudowany odtwarzacz VLC pozwala oglądać pobierane na bieżąco filmy.Przed Wami chyba najprostszy w użytkowaniu klient sieci BitTorrent. Co więcej, jest to aplikacja w całości przetłumaczona na język polski. Podobnie jak inne programy na tej liście jest darmowa, otwartoźródłowa i pozbawiona uciążliwych reklam. Pomimo minimalistycznego interfejsu nie brakuje tu praktycznych rozwiązań. Jest wbudowana wyszukiwarka torrentów (korzysta także z bazy popularnych stron internetowych), wbudowany odtwarzacz multimediów, a nawet funkcja importowania muzyki z iTunes. Użytkownik może tworzyć biblioteki plików oraz udostępniać je przez Wi-Fi.Nie zaryzykuję stwierdzenia, że udostępniany na licencji GPL Transmission jest lepszy niż uTorrent. Może jednak stanowić dla niego alternatywę w przypadku użytkowników zaawansowanych, którzy będą chcieli wykorzystać jego dodatkowe funkcje. Szyfrowanie? Jest. Webowy interfejs? Również. Nie zabrakło możliwości przekierowywania portów UPnP i NAT-PNP. Aplikacja ponadto pozwala edytować trackery, przeprowadzać pobieranie selektywne i oferuje wsparcie dla linków magnetycznych. Transmission do domyślny klient sieci Torrent na Ubuntu.Być może na co dzień korzystacie z klienta sieci BitTorrent, którego zabrakło w niniejszym zestawieniu? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach. Być może będziecie chcieli podzielić się z innymi czytelnikami swoimi doświadczeniami z użytkowania któregoś z powyższych programów?