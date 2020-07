Outlook wzbogaci się o mnóstwo nowości

Nadchodzi spora aktualizacja.





Microsoft opublikował właśnie informację o nowościach, które niedługo trafią do klienta pocztowego Outlook . Tych jest naprawdę sporo i dotyczą głównie poprawy wydajności oraz ulepszeń w zakresie zarządzania czasem i harmonogramem różnych spotkań.Ta nowość dotyczy wersji usługi na Androida i z pewnością przyda się osobom zarządzającym pokaźną liczbą wiadomości i wydarzeń. Od teraz w zaplanowanym spotkaniu będzie można zakotwiczyć pliki i maile z nim bezpośrednio powiązane. Ma to ułatwić cały proces planowania eventów i lepszą organizację w jego trakcie.Outlook zyska również specjalną sekcję, z poziomu której będzie można szybko sprawdzić wszystkie szczegóły dotyczące spotkania. Ta znajdzie się bezpośrednio w skrzynce odbiorczej, dzięki czemu przełączenie się miedzy wiadomościami i szczegółami wydarzenia zostanie ułatwione. Nie zabraknie podglądu listy uczestników oraz możliwości dodania nowych.Dołączanie do spotkań za pomocą jednego kliknięcia dotyczyło do tej pory wyłącznie użytkowników Microsoft Teams. Koncern postanowił rozszerzyć pulę komunikatorów o Zoom i Webex. Jeśli więc otrzymasz na pocztę Outlook zaproszenie do rozmowy na którejś z powyższych platform, to wystarczy jeden przycisk, by znaleźć się na linii.Microsoft planuje usprawnić również proces ustalania terminów przeróżnych wydarzeń. W jaki sposób? Przede wszystkim użytkownicy w przyszłości będą mogli dodać swój osobisty kalendarz do konta służbowego. W ten sposób osoby chcące umówić się na spotkanie za pomocą Asystenta Planowania, będą widzieć czas osobisty jako „zajęty”. Pozwoli to nieco odpocząć od pracy i obowiązków, a tym samym znaleźć złoty środek.Co więcej, do gry wkroczy również sztuczna inteligencja, która teraz będzie wskazywać sugestie najlepszych godzin, w których można przeprowadzić dane spotkanie.Pojawi się także opcja ustalania godzin wysyłania wiadomości e-mail. Wiadomość będzie można napisać np. w środę i zaznaczyć żeby wysłała się w poniedziałek.Wiadomości biznesowe często zawierają pewne polecenie. Outlook już niedługo pozwoli na dodanie konkretnej części e-maila bezpośrednio jako zadanie do aplikacji To-Do. Jest to świetna funkcja dla wszystkich osób korzystających z tej platformy i pracujących na dużej ilości danych. Nowość pojawi się zarówno w wersji mobilnej, jak i przeglądarkowej.Outlook wzbogaci się także o możliwość aktualizacji godzin aktywności. W opcjach klienta pocztowego znajdzie się opcja ustawienia, w których dniach i godzinach jesteśmy lub będziemy dostępni. Ta funkcja pomóc ma współpracownikom w ustalaniu przeróżnych terminów.Niektóre z nich są już wdrażane, a część z nich dopiero wewnętrznie testowana. Należy uzbroić się więc w cierpliwość.Źródło: Microsoft / Foto. Microsoft