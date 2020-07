Zużycie RAMu przez Chrome znowu wzrośnie! Spore problemy Google

Wielkie rozczarowanie.





Chrome 85 zużyje więcej RAMu

SegmentHeap potencjalnie usprawni działanie wielu aplikacji

Wysokie zużycie RAMu przez Chrome od dłuższego czasu jest obiektem kpin, drwin i źródłem frustracji internautów. W połowie czerwca media obiegła informacja, że zużycie RAMu przez Chrome zostanie w sposób znaczący zmniejszone . Funkcja SegmentHeap wprowadzona do Windowsa 10 aktualizacją majową, która w przypadku Edge'a Chromium pomogła zredukować wykorzystanie tego zasobu nawet o 27%, szybko została zaimplementowana w rozwojowej wersji przeglądarki internetowej Google Chrome. Niestety, właśnie została wyłączona.Testy przeprowadzone przez Google w wersji beta przeglądarki Chrome 84.0.4147.85 na Windowsie 10 build 19041.329 pokazały, że równolegle do spadku zużycia pamięci RAM rośnie... zużycie procesora. Średnio obciążenie było większe od 9,3%, ale w przypadku najwydajniejszych maszyn, korzystających z procesorów wyposażonych w 8 rdzeni i więcej, zużycie rosło nawet o 10-13%. Przedstawiciele giganta poszukują źródła problemów, jednakże na tę chwilę nie są w stanie go ustalić.Google obecnie przegląda dane telemetryczne z Chrome 84 i 85 działających w ramach najnowszych buildów Windowsa 10 oraz Chrome 85 na starszych wersjach systemu. Z tego też powodu firma wyłączyła domyślnie nową funkcję w Chrome 85, pozostawiając możliwość jej włączenia użytkownikom zaawansowanym. Producent z Mountain View uważa, że być może nową funkcję uda się jeszcze wprowadzić w przeszłości. Nie jest to jednak przesądzone.Microsoft potwierdził wcześniej, że udostępniona deweloperom wartość SegmentHeap, zaimplementowana już w przeglądarce Edge Chromium, przyczyniła się do zredukowania przez rzeczone narzędzie zużycia RAMu nawet o 27%. Testów dokonywano na systemie Windows 10 May 2020 Update (2004).Ulepszenia segmentu sterty pamięci powinny przełożyć się wkrótce na mocną redukcję ogólnego zużycia RAMu także przez inne aplikacje Win32.Przeglądarki internetowe Microsoft Edge oraz Google Chrome pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy plików.Źródło:, zdj. tyt. Wykop.pl