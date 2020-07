Zdalny dostęp do plików przez OneDrive zostanie wyłączony. To już pewne

Stanie się tak lada dzień.





Zdalny dostęp przez OneDrive zostanie wyłączony

"Po 31 lipca 2020 r. nie będzie już możliwe pobieranie plików z komputera. Możesz jednak synchronizować pliki i foldery z usługą OneDrive, a następnie uzyskiwać dostęp do tych plików z poziomu przeglądarki internetowej lub telefonu. Aby automatycznie synchronizować foldery Pulpit, Dokumenty i Obrazy dostępne na komputerze PC, możesz włączyć funkcję tworzenia kopii zapasowych folderów na komputerze w usłudze OneDrive."

Funkcje wirtualne dysku OneDrive zostaną rzecz jasna zachowane

Złe wieści dla niektórych użytkowników OneDrive. Już 31 lipca tego roku firma Microsoft uniemożliwi uzyskiwanie zdalnego dostępu do plików na komputerze za pomocą usługi OneDrive. Opcja taka pomagała użytkownikom klasycznej aplikacji OneDrive dla systemu Windows uzyskać dostęp do wszystkich plików znajdujących się na danym komputerze z poziomu innego komputera połączonego z Internetem.- czytamy w nowym ogłoszeniu Microsoftu.Zdalny dostęp do plików to opcja, z której wielu z Was zapewne nie korzystało. Należało ją aktywować ręcznie w menu Ustawień, w sekcji Ogólne, zaznaczając pole przy "Zezwalaj na uzyskiwanie zdalnego dostępu do plików na tym komputerze za pomocą usługi OneDrive". Niektórzy używali zdalnego dostępu do przesyłania strumieniowego wideo lub wyświetlania zdjęć w trybie pokazu slajdów.Przy okazji ogłoszenia pojawiło się wiele wątpliwości po stronie internautów. Musicie wiedzieć, że po 31 lipca wszystkie Wasze dane nadal będą synchronizowane z chmurą i będziecie mogli uzyskiwać do nich dostęp z dowolnego urządzenia poprzez aplikację OneDrive. Wyłączony zostanie jedynie zdalny dostęp do plików niezsynchronizowanych na danym urządzeniu.Aplikację OneDrive na systemy Windows pobierzecie bezpłatnie z poziomu naszej bazy plików.Źródło: Microsoft