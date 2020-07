Spotify wprowadza fantastyczną nowość dla fanów podcastów

Będzie łatwiej i szybciej.





fot. zrzut ekranu ze strony Spotify

Codzienna aktualizacja listy





Spotify rozpoczęło oficjalne wprowadzanie nowej funkcjonalności, która. Firma skoncentrowała się na dwóch nowościach:. Co to oznacza? Między innymi to, że od teraz w aplikacji będzie można znaleźć zestawienia zarówno najczęściej słuchanych podcastów, jak i tych programów, które posiadają najwięcej fanów oraz odbiorców. Opcja została wdrożona na 26 rynkach. Zastąpi ona obecne rozwiązanie, które kategoryzowało podcasty w danym kraju względem ich popularności – niezależnie od tematyki.Spotify od dawna oferuje użytkownikom możliwość łatwego odkrywania muzyki oraz sortowania jej według obecnie istniejących trendów. Firma ma nadzieję, że tak samo będzie w przypadku podcastów, a sami użytkownicy będą pozytywnie nastawieni do dwóch opisywanych rozwiązań. W ostatnich latach to właśnie ten format cieszy się największymi wzrostami – nie dziwi więc fakt, że każdy chce w niego inwestować.Spotify obiecuje, iż będzie codziennie aktualizowało swoje listy, aby zapewnić użytkownikom dostęp do świeżych treści. Zestawienie, które będą na bieżąco analizowały trendy oraz pozwolą utrzymać się tym twórcom, którzy faktycznie oferują wysoką jakość materiałów. Co najlepsze, wszyscy użytkownicy będą mogli w aplikacji wyświetlać podcasty. To spore ułatwienie dla osób, które nie chcą się ograniczać.W ostatnich latach Spotify nie ograniczyło się jedynie do dodania zakładki z podcastami do swojej aplikacji. Serwis streamingowy nabył oprogramowanie, specjalne studia do nagrywania, a nawet podpisał umowy na wyłączność w kwestii oryginalnych treści (chociażby z Joe Roganem). Do tego wszystkiego doszły także listy odtwarzania oraz system rekomendacji podcastów dla milionów użytkowników.Na platformie znajdziemyŹródło: Spotify / fot. Mildly Useful - Unsplash