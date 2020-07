Z tego VPN skorzystasz od teraz na dowolnej liczbie urządzeń

Nowa oferta IPVanish.





IPVanish bez limitu jednoczesnych połączeń

"Dzięki nielimitowanym połączeniom VPN użytkownicy IPVanish mogą korzystać z VPN na każdym posiadanym urządzeniu: niezależnie od tego, czy jest to 10, 25 urządzeń, czy nawet więcej. Połącz swój telefon z serwerem z Los Angeles, tablet z serwerem z Londynu, a telewizor do Sydney. Możesz nawet udostępnić swoje konto IPVanish wszystkim członkom gospodarstwa domowego. Ty i twoi bliscy zawsze będziecie mogli łączyć się bezpiecznie z siecią"

Polityka braku logów w IPVanish została rozbudowana

Interfejs aplikacji IPVanish dla systemu Windows. | Źródło: mat. własne

Czym jest VPN i dlaczego warto go mieć?

IPVanish to jedna z najpopularniejszych usług VPN, która dowiodła swojej skuteczności w naszej recenzji . Chwaliliśmy ją za atrakcyjną cenę, przejrzystą politykę braku logów, wysokie transfery, stabilność połączeń, całą paletę bezpiecznych protokołów, solidne szyfrowanie, doskonałe wsparcie i wiele innych pożądanych cech. Spieszę z informacją, że IPVanish stał się właśnie jeszcze lepszą propozycją dla osób korzystających z wielu różnych urządzeń łączących się z siecią.Jedną z zalet IPVanish wskazywanych przez nas w teście była możliwość nawiązania aż dziesięciu różnych połączeń chronionych przez VPN, w ramach jednej opłaty. Przedstawiciele firmy stwierdzili właśnie, że w dzisiejszych czasach w dużych gospodarstwach domowych z Internetem może łączyć się jeszcze więcej sprzętów elektronicznych. W związku z tym postanowiono... całkowicie znieść ten i tak już wysoki limit., czytamy w komunikacie.To nie wszystko.Standardem w branży VPN jest sytuacja, w której nawet gdy nie są zapisywane żadne dzienniki połączeń ani aktywności, aktywne punkty dostępu do sieci są sprawdzane, aby zapobiec nadużyciom. IPVanish właśnie zrezygnowało z takiego działania. Od teraz podmiot ten nie musi bowiem weryfikować liczby sprzętów elektronicznych łączących się z VPN.Dostęp do IPVanish wykupicie pod tym adresem . Jeśli z jakiegoś powodu nie będziecie zadowoleni z usługi, w ciągu 30 dni od jej wykupienia możecie domagać się zwrotu pieniędzy.VPN to technologia wykorzystywana do zabezpieczania połączenia internetowego pomiędzy urządzeniem, a siecią. Za sprawą VPN tworzony jest zaszyfrowany tunel w ramach sieci globalnej. Dzięki niemu przesyłane dane są prywatne i nikt, nawet usługodawca dostarczający Wam internet, nie ma do nich dostępu.VPN sprawia, że Wasz prawdziwy adres IP zostaje ukryty, a adresem publicznym staje się adres IP od dostawcy usługi VPN. Dzięki VPN stajecie się anonimowi, Wasze połączenie jest bezpieczne, a Wy, za sprawą możliwości łączenia się przez serwery z różnych krajów na świecie, możecie omijać cenzurę, blokady regionalne, a nawet korzystać z oferty Netflixa zarezerwowanej na przykład wyłącznie dla Amerykanów - znacznie, znacznie szerszej.Źródło: IPVanish, mat. własny