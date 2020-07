Steam będzie wyświetlał recenzje użytkowników na stronie głównej

Nadchodzi nowe.





Rekomendacje społeczności

Źródło: Steam

Dzisiaj laboratoria Steam opuszczają rekomendacje społeczności, które ukazują wasze recenzje, wyróżniając je bezpośrednio na naszej stronie głównej, gdzie zobaczyć mogą je wszyscy. Wynikiem tego działania jest wprowadzenie nieco wigoru społeczności do sklepu, przez co użytkownicy są na bieżąco z tym, co obecnie uwielbia społeczność i dlaczego. Ta nowa funkcja umożliwia również nam jako właścicielom platformy zejście z drogi, zespajając i umacniając graczy, by mogli bezpośrednio polecać sobie gry nawzajem.

Na oficjalnym blogu Steama pojawił się wpis z okazji pierwszej rocznicy zainicjowania projektu „Laboratoria Steam”. Przedsięwzięcie to miało na celu przyspieszenie procesu ulepszania Steama poprzez przygotowywanie eksperymentalnych funkcji i ich wcześniejszego wdrażania w celu zbadania wrażeń użytkowników.Valve postanowiło z tej okazji wprowadzić zupełnie nową funkcję. Mowa o „Rekomendacjach społeczności”, które do tej pory były właśnie tego typu eksperymentemTeraz opuszczają one pracownię w nieco ulepszonej odsłonie.W skrócie – dzięki tej nowości, n. Usprawnienie to pomóc ma w wyborze konkretnego tytułu przez innych i uzupełnić ocenę pozostawioną przez np. kuratorów czy krytyków.Źródło: Steam / Foto. Steam