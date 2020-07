Nowa opcja LiteVideos w Chrome 86 może Cię zainteresować

Oszczędzaj z Chrome.





Google Chrome 86 automatycznie zmniejszy jakość filmów

Nowa funkcja w Chrome pomaga oszczędzać dane pakietowe. | Źródło: XDA-Developers

W polskich realiach funkcja będzie przydawać się sporadycznie

Całkiem sporo pożytecznych zmian zagości w przeglądarce internetowej Chrome jeszcze w 2020 roku. Najważniejszą z nich bez wątpienia jest zredukowanie zużycia pamięci RAM , ale równie interesująco brzmi redukcja zużywanego transferu danych. Ma w tym pomóc funkcja LiteVideos, które zmierza do Chrome 86.Google od dłuższego czasu eksperymentuje z różnymi sposobami na redukcję zużycia transferu danych, istotnymi zwłaszcza z punktu widzenia użytkowników mobilnej wersji aplikacji. Tryb Lite już wkrótce rozszerzony zostanie o opcję związaną z automatycznym zmniejszaniem jakości wyświetlanych w sieci materiałów wideo. LiteVideos udostępnione będzie nie tylko dla apki dla urządzeń z systemem Android, ale także dla przeglądarki rozwijanej z myślą o Windowsie, Linuxie, Mac OS i Chrome OS.Eksperymentalne flagi pojawiły się obecnie w wersji Canary przeglądarki. Aby je włączyć należy przejść do chrome://flags: i zwrócić uwagę na Enable LiteVideos i Force LiteVideos decision. Włączenie opcji LiteVideos powoduje aktywowanie symulacji łącza o niskiej przepustowości, które z kolei wymusza na adaptywnych odtwarzaczach MSE zmniejszenie rozdzielczości filmów. To oczywiście wpływa pozytywnie na zużycie pakietu danych.Bez względu na to co myślicie, Polska może poszczycić się zarówno bardzo szybkim internetem mobilnym, jak i atrakcyjnymi stawkami za dostęp do sieci na tle Europy. Dla wielu osób zmniejszanie jakości wideo w dobie naprawdę dużych pakietów z danymi nie ma najmniejszego sensu. Nie mam jednak wątpliwości, że znajdą się osoby, które zapragną przyoszczędzić nieco grosza i aktywują nową funkcję, gdy tylko ta zadebiutuje w stabilnej wersji Chrome 86.Novum wypróbujecie pobierając wersję Canary przeglądarki Chrome - ot, choćby w wersji dla systemów Windows. Znajdziecie ją w naszej bazie z plikami.Źródło: Chromium