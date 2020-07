Mobian to nowy mobilny Linux dla smartfonów

Nowy ciekawy projekt.





Mobian, czyli mobilny Debian

Interfejs systemu Mobian. | Źródło: Mobian

Mobian ma trafić na więcej smartfonów

Zapewne słyszeliście już o kilku mobilnych dystrybucjach Linuxa, które instalować można na wybranych modelach smartfonów, pokroju PinePhone lub Librem 5 . Do grona niezłych OSów dla miłośników otwartoźródłowego oprogramowania w postaci Ubuntu Touch czy też Postmarket OS dołączył właśnie Mobian. Jak sama nazwa wskazuje, jest to próba przeniesienia Debiana na smartfony.Mobian to system operacyjny stworzony na tę chwilę wyłącznie z myślą o relatywnie niedrogim smartfonie PinePhone. Integruje on standardowe paczki Debian GNU/Linux z bazującym na GNOME interfejsie Phosh (Phone Shell), za którego rozwój odpowiada nie kto inny jak firma Purism, tworząca go pod kątem telefonu Librem 5.Instalator Mobiana na tę chwilę oferuje garść podstawowych aplikacji. Wśród nich znaleźć można oczywiście dialer do wykonywania połączeń oraz aplikację Chatty do wysyłania SMSów, czy też komunikator Fractal. Na wielbicieli torrentów czeka Fragments (klient BitTorrent), na graczy gra GNOME 2048, a na internautów przeglądarka internetowa Epiphany. Nie brakuje także innych apek, choć ich optymalizacja może pozostawiać jeszcze nieco do życzenia. Wszystkie wspierane narzędzia znajdziecie pod tym adresem - lista nie jest długa.Zakładam, że niewielu z Was dysponuje telefonem PinePhone, a niektórzy chcieliby wypróbować możliwości tego OSu. Na ten czas twórcy obiecują, że "planują" udostępnić go także na inne urządzenia, ale... radzę pozostać sceptycznym.Korzystaliście kiedyś z jakiejś smartfonowej dystrybucji Linuxa? Tak, wiem, że Android korzysta z jądra Linux - mam na myśli inne systemy.Źródło:, zdj. tyt. Canva Pro