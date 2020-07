Google Analytics na Androida został gruntownie przebudowany

Czas najwyższy!

Jeśli zarządzacie stroną internetową, to z pewnością kojarzycie narzędzie Google Analytics . Za jego pomocą możemy śledzić praktycznie każdy ruch na naszej witrynie. Jak się okazuje, gigant z Moutain View postanowił nieco unowocześnić mobilną odsłonę usługi. Jest to pierwsza tak poważna zmiana designu od czasów… Androida Lollipop.Mówimy tu bowiem o przystosowaniu aplikacji do Material Theme – wzornictwa stosowanego przez Google we większej części programów. Wszystko prezentuje się teraz nowocześniej, schludniej i intuicyjniej. Dającą po oczy pomarańcz zastąpiła delikatna biel przewlekana błękitem.Większość funkcji pozostała na swoich miejscach, więc odbiorcy nie muszą uczyć się od nowa korzystania z Google Analytics. Nie oznacza to jednak, iż zabrakło jakichkolwiek nowości.Zdecydowano się na ułatwienie procesu przełączenia kont – teraz prezentuje się on identycznie jak w np. Gmailu.Deweloperzy najwyraźniej stwierdzili, że to jeszcze nie czas na wprowadzenie tej funkcjonalności do Google Analytics. Warto przy tym pamiętać, iż nie wszyscy użytkownicy ujrzą u siebie Material Theme od razu. Stosowna aktualizacja wdrażana jest seriami, więc cały proces nieco zajmie.Źródło: Android Police / Foto. Google