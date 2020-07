Nie tylko CCleaner. Jaki program do porządkowania komputera?

Do wyboru, do koloru.





Co zamiast CCleanera? Programy do czyszczenia Windowsa

Masz Windows 10? Zacznij od tego

Windows 10 oferuje niezłe narzędzie do usuwania zbędnych plików. | Źródło: mat. własne

Advanced SystemCare

Źródło: mat. własne

Malwarebytes Anti-Malware

Źródło: mat. własne

Clean Master

Źródło: mat. własne

Duplicate Cleaner

Źródło: mat. własne

BleachBit

Źródło: mat. własne

Po tym jak firma Microsoft umieściła popularne narzędzie CCleaner na swojej czarnej liście oprogramowania, miliony internautów zaczęły zastanawiać się nad alternatywami dla tego programu. Na szczęście istnieje mnóstwo skutecznych aplikacji do porządkowania systemu, które możemy Wam polecić.Z poniższych programów korzystajcie rozważnie i przed zatwierdzaniem kolejnych działań czytajcie uważnie wszystkie komunikaty przez nie wyświetlane. Tylko wtedy uda się Wam uniknąć sytuacji, w której przez przypadek usuniecie swoje ważne pliki. W sieci nie brakuje słów krytyki kierowanych pod adresem podobnych narzędzi - wynikają one w dużej mierze właśnie z nierozsądnego ich użytkowania.Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale Windows 10 pozwala dość skutecznie zarządzać niechcianymi plikami na dysku. Wystarczy przejść do menu "Ustawienia", a następnie wybrać zakładkę "Pamięć". Oczom Waszym ukaże się widok dysku systemowego oraz informacje dotyczące użycia magazynu i dostępnych sposobów zwalniania miejsca.Z poziomu tej sekcji możecie przenieść się do menu odinstalowywania aplikacji i funkcji, zarządzać folderem Dokumenty, usunąć pliki tymczasowe, czy też przyjrzeć się innym dużym folderom. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyświetlić użycie magazynu na innych dyskach, a nawet optymalizować ich pracę.To zdecydowanie najbezpieczniejsza metoda na zarządzanie niechcianymi plikami w systemie Windows 10. Microsoft sugeruje, że użytkownikom tego systemu nie trzeba niczego więcej.Advanced SystemCare stanowi bezpłatne, rozbudowane, a zarazem bajecznie łatwe w obsłudze narzędzie do naprawiania i oczyszczania systemu operacyjnego ze zbędnych plików. Ba, za jego pomocą da się skutecznie usuwać wirusy, adware i innego rodzaju malware wpływające negatywnie na pracę komputera.Advanced SystemCare Free (darmowa wersja) to także wbudowany moduł do przyspieszania internetu, będący w stanie optymalizować działanie przeglądarek internetowych. Dzięki niemu można automatycznie blokować podejrzane strony, chronić pocztę internetową oraz, podobnie jak w CCleanerze, porządkować rejestr systemowy. W ostatnim wypadku radzimy działać ostrożnie. Przed korzystaniem z programów tego typu warto zrobić kopię zapasową danych na dysku!Malwarebytes Anti-Malware to kolejny "klasyk" w tym zestawieniu, który zapobiegł już niejednemu formatowi dysku. Narzędzie rozwijane przez firmę Malwarebytes bardzo skutecznie radzi sobie z wykrywaniem i unieszkodliwianiem wszelkiej maści malware - rootkitów, trojanów, aplikacji szpiegowskich i innych niepożądanych szkodników.Nawet w wersji bezpłatnej Malwarebytes Anti-Malware działa zaskakująco dobrze, nie zużywając przy tym zbyt dużej ilości zasobów systemowych. Atutem jest bez wątpienia bardzo szybko działający silnik skanujący. Wada? Brak ochrony w czasie rzeczywistym - nie jest to z pewnością kombajn typu "all in one".Clean Master to aplikacja podobna do CCleanera, której korzenie wywodzą się z systemu Android. Jeden z najpopularniejszych cleanerów na system operacyjny rozwijany przez Google szybko trafił także na komputery osobiste z systemami Windows XP, Vista, 7, 8 i 10. Program cechuje bardzo przejrzysty interfejs i prostota obsługi.Darmowa wersja Clean Master umożliwia korzystanie z podstawowych narzędzi do porządkowania systemu, czyszczenia rejestru i usuwania "osieroconych" plików. Omawiany program powinien spodobać się zwłaszcza posiadaczom starszych komputerów. Zajmuje jedynie 5 MB przestrzeni dyskowej i działa płynnie nawet na sprzęcie o niskiej wydajności. Ach, działa szybciej od CCleanera!Jeżeli niespecjalnie interesuje Was pozbywanie się malware lub modyfikowanie rejestru systemowego, a chcielibyście zrobić porządek ze zduplikowanymi plikami na dyskach swoich komputerów, z pomocą przychodzi Duplicate Cleaner. Nie zastąpi on rzecz jasna CCleanera, ale stanowić może świetne wsparcie dla innych narządzi do porządkowania systemu.Użytkownik Duplicate Cleaner może skonfigurować opcje skanowania w taki sposób, aby przeszukiwać jedynie wybrane partycje, pod kątem wyłącznie wybranego typu plików. Za pomocą praktycznej apki zrobicie porządek z duplikatami każdego rodzaju danych - sprawnie i skutecznie. Co ciekawe, program rozpozna duplikaty zdjęć i plików muzycznych nawet wtedy, gdy mają różne rozszerzenia!Ultralekki cleaner, który nie szokuje szatą graficzną, ale pozytywnie zaskakuje szybkością i efektywnością działania. Dzięki niemu w mig zlokalizujecie nieużywane pliki, usuniecie je i zwolnicie miejsce na dysku komputera.BleachBit przeszukuje dysk nie tylko pod kątem plików "oczywistych". Narzędzie pomaga usunąć stare logi, pliki tymczasowe, uszkodzone skróty, wyczyścić historię przeglądania, zasoby cache oraz dane lokalizacyjne. Z obsługą programu poradzą sobie nawet początkujący użytkownicy - wszystko za sprawą dostępnej polskiej wersji językowej.Korzystacie z innych aplikacji do porządkowania systemu? A może zrezygnowaliście z nich z obawy o ryzyko utraty swoich danych? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach.