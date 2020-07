AniWeather - wygląda świetnie, ale… (recenzja aplikacji)

Nowa aplikacja pogodowa.





AniWeather – aplikacja pogodowa z ładnymi animacjami

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 10,99 zł za element / Android: 4.2 i nowsze

Prognoza pogody to pewnie jedna z częściej wyszukiwanych informacji w internecie, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Na smartfonach chętnie sięgamy w tym celu po aplikacje pogodowe. Czy w 2020 roku tego typu aplikacje mogą jeszcze czymś zaskoczyć?AniWeather to nowy tytuł z informacjami pogodowymi. Głównym atutem ma być oprawa graficzna. I rzeczywiście - nowoczesny interfejs i delikatne animacje mogą się podobać. Aplikacja nie przytłacza również mnogością niepotrzebnych funkcji.Na głównym ekranie zobaczymy rysunkową animację z aktualną sytuacją meteorologiczną i kilkoma podstawowymi parametrami. Przeciągając ekran w lewo, przechodzimy do na karty z prognozą na najblizsze godziny i dni oraz informacjami o ilości opadów. Informacje są czytelne, a interfejs cieszy oko.W ustawieniach możemy zmienić prezentowane jednostki oraz wskazać konkretne miasto. Ostatnia kwestia budzi zastrzeżenia. AniWeather wymaga do działania włączonej lokalizacji GPS, nawet jeśli chcemy samodzielnie wskazać miasto. To bardzo uciążliwe i wymaga poprawy.W ogólnym rozrachunku AniWeather to ładna i nowoczesna aplikacja pogodowa z potencjałem, która wymaga kilku poprawek. Aktualna wersja nie zachęca do instalacji, a szkoda.