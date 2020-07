Gboard już niedługo otrzyma ciemny motyw

Kolejna aplikacja odhaczona.





Ciemny motyw

Źródło: 9to5google

Czcionka Google Sans

Źródło: 9to5google





Klawisz Google Lens

Źródło: 9to5google

Google nie ustaje w dodawaniu ciemnego motywu do swoich aplikacji. Kilka dni temu o to usprawnienie wzbogaciły się m.in. Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google . Najnowsze doniesienia wskazują na to, że już niedługo tzw. dark mode zawita również do usługi Gboard.Tak przynajmniej wynika z odkryć dokonanych przez redakcję 9to5google. Dekompilacja plików wersji 9.6 klawiatury ukazała kilka nowości, które już niedługo być może trafią do szerszego grona odbiorców.Co najciekawsze, Gboard w końcu przystosowywać się będzie do systemowego motywu – do tej pory bywało z tym różnie. Jeśli więc używacie smartfona w „ciemnej odsłonie”, to klawiatura również na taki się przełączy. W ustawieniach aplikacji znajdzie się rzecz jasna również specjalny przełącznik.Mowa tu o wprowadzeniu autorskiej czcionki Google Sans na klawiszach. Dzięki temu zabiegowi ekosystem koncernu prezentować się będzie jeszcze bardziej jednolicie.W Gboard znajdzie się również. Opcje te testowane są od niemalże roku.Być może Google koniec końców nie zdecyduje się na ich zaimplementowanie. Pozostaje cierpliwie oczekiwać.Źródło: 9to5google / Foto. Google