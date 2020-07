NVIDIA udostępnia nowy sterownik graficzny. Death Stranding za darmo w promocji

Dobre wieści.





Sterownik GeForce Game Ready Driver 451.67

Death Stranding za darmo do kart GeForce

Komputronik

Morele.net

X-Kom

Alsen.pl

Fox Komputer

ProLine

RTV Euro

Sferis

Zadowolenie.pl

Firma NVIDIA udostępniła najnowszą wersję swojego sterownika Game Ready dla kart GeForce. Wiecie na pewno co to oznacza. Sterownik przygotowano z myślą o grze Death Stranding, przeboju z konsol PlayStation 4, która już 14 lipca zadebiutuje na komputerach osobistych. Udostępnieniu nowego oprogramowania towarzyszy informacja o ciekawej promocji.Jak zawsze w przededniu premiery produkcji, na którą czeka spora część społeczności graczy, firma NVIDIA udostępnia sterowniki zoptymalizowane pod jej kątem. Tym razem GeForce Game Ready Driver dedykowany jest Death Stranding, ale zawiera również istotne poprawki stworzone celem usprawnienia wydajności w grach Horizon: Zero Dawn oraz F1 2020. Najnowszą wersję sterownika pobierzecie bezpośrednio z naszej bazy plików lub poprzez praktyczny program NVIDIA GeForce Experience Jeśli planowaliście w najbliższym czasie zakup karty graficznej, to może Was zainteresować najnowsza promocja firm NVIDIA, 505 Games i Kojima Productions. W ramach akcji "Wyrusz w podróż" gracze, którzy zakupią w sklepie biorącym udział w akcji kartę graficzną GeForce RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER lub 2060, jak również laptopa lub komputer w nią wyposażonego, otrzymają kod Steam umożliwiający pobranie cyfrowej wersji gry Death Stranding w wersji PC.Promocja rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 29 lipca 2020 roku. Lista sklepów biorących udział w promocji znajduje się poniżej:Źródło: NVIDIA