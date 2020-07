Spotify tworzy idealne playlisty do ćwiczeń. Zobacz jak wygenerować własną

Warto je przetestować.





Jak stworzyć playlistę z pomocą Soundtrack Your Workout?

Aby stworzyć playlistę z pomocą generatora Spotify, należy odpowiedzieć na kilka pytań. | Źródło: Spotify

Personalizowane playlisty, tworzone przy pomocy algorytmów sztucznej inteligencji na podstawie muzyki, której słuchamy, to jedna z największych zalet Spotify. Niejednokrotnie dzięki tego typu playlistom odkryłam świetne utwory, które potem odtwarzałam regularnie. Ale czy wiedzieliście, że podobne personalizowane playlisty na Spotify można też tworzyć z pomocą specjalnych generatorów?Zdecydujcie jak długa ma być Wasza playlista, odpowiedzcie na kilka muzycznych (i nie tylko) pytań, po czym zaczekajcie chwilkę podczas gdy system będzie tworzył Waszą playlistę - właśnie tak działają przeróżne generatory playlist Spotify. Od dłuższego czasu Spotify oferuje generatory pozwalające stworzyć playlistę dla własnego pupila na czas podróży , a teraz dołączył do nich kolejny - dzięki któremu uzyskacie listę odtwarzania skrojoną specjalnie pod Wasz trening.Soundtrack Your Workout, bo tak brzmi nazwa najnowszego narzędzia Spotify, jest dostępne globalnie w języku angielskim, a także w języku hiszpańskim na terenie Ameryki Łacińskiej, portugalskim w Brazylii i japońskim w Japonii. Niech nie zrazi Was brak języka polskiego, bowiem obsługa generatora jest niebywale prosta.Aby uzyskać treningową playlistę wygenerowaną przez narzędzie Spotify, przede wszystkim należy udać się pod ten adres , zalogować się na swoje konto w usłudze, a następnie kliknąć w baner z napisem "LET'S GET MOVING". Potem będziecie musieli odpowiedzieć na kilka pytań, każde zatwierdzając przyciskiem "CONFIRM". System zapyta Was między innymi o to, jak długo zamierzacie ćwiczyć i z kim, czy chcecie by playlista zawierała tylko muzykę, czy tylko podcasty (a może i to ,i to), jaki sport będziecie uprawiać, jakie gatunki muzyczne playlista ma zawierać, i nie tylko. Następnie otrzymacie zatytułowania listy odtwarzania. Gdy to zrobicie, kliknijcie w baner "SOUNDTRACK MY WORKOUT". Po kilku sekundach Wasza playlista będzie gotowa.Podobnie jak klasyczne playlisty Spotify personalizowane z pomocą sztucznej inteligencji, playlista stworzona przy użyciu generatora będzie bazować na utworach i wykonawcach, których słuchaliście dotychczas. Zatem, jej treść powinna brzmieć znajomo.Ciekawe jakie generatory playlist Spotify odda użytkownikom do dyspozycji w przyszłości. Nie wiem jak Wam, ale mi ich idea się niesamowicie podoba.Źródło: Spotify , fot. tyt. Spotify