Creative Live! Cam Sync 1080p to nowa kamera do edukacji, pracy zdalnej i nie tylko

Creative Live! Cam Sync 1080p zamiast kamerki w laptopie

Pod kamerę Creative da się łatwo podłączyć statyw. | Źródło: Creative

Sprzęt da się łatwo zamocować na laptopie. | Źródło: Creative

Kamerki internetowe marki Creative już od lat stanowią w opinii wielu synonim dobrej jakości rozwiązań, umożliwiających wolną od zakłóceń komunikację, prowadzoną za pośrednictwem komunikatorów VoIP. W ofercie producenta zagościła właśnie nowa, niedroga propozycja w postaci kamery Creative Live! Cam Sync 1080p. Swoje spojrzenia w jej stronę powinny zwrócić osoby uczące się i pracujące zdalnie, ale także wykorzystujące programy pokroju Skype do kontaktu z bliskimi.Creative Live! Cam Sync 1080p to urządzenie rejestrujące obraz z - jak sama nazwa wskazuje - rozdzielczością 1920x1080 pikseli. Wyposażono je w obiektyw o kącie widzenia wynoszącym 77 stopni. O wysoką jakość przesyłanego dźwięku dba podwójny cyfrowy mikrofon typu MEMS. Jeśli do tej pory korzystacie z kamery i mikrofonu zintegrowanych w laptopie, to nowy sprzęt Creative może być prawdziwym wybawieniem dla Waszych rozmówców. ;)Producent w swojej kamerce internetowej nie zapomniał zastosować modnej ostatnio mechanicznej zasuwki na obiektyw. Stanowi ona gwarancję prywatności w momencie, w którym użytkownik nie korzysta z połączenia VoIP. Innym praktycznym rozwiązaniem jest uchwyt pozwalający obracać kamerę w poziomie o 360 stopni i w pionie o 30 stopni. Co więcej, można do niego przykręcić uniwersalny statyw.Creative Live! Cam Sync 1080p komunikuje się z komputerem za pomocą złącza USB-A. Można zainstalować dla niej dodatkowe oprogramowanie, ale sprzęt działa bez problemu na zasadzie plug and play, od razu po podłączeniu do PCta lub komputera Mac.Sugerowana cena Creative Live! Cam Sync 1080p wynosiŹródło: Creative