Smartfony Galaxy A51 i A71 niespodziewanie otrzymują funkcje z Galaxy S20

Galaxy A51 i A71 dostaną funkcje aparatu z Galaxy S20

Samsung Galaxy A51 i A71 to cieszące się sporym zainteresowaniem wśród Polaków smartfony średniego i średnio-wysokiego segmentu. Galaxy A51 zagościł nawet w naszym zestawieniu, w którym prezentowaliśmy najlepsze smartfony do ok. 1500 złotych . Dla wszystkich użytkowników tych urządzeń południowokoreański producent przygotował miłą niespodziankę. Okazuje się bowiem, że otrzymają one funkcje zarezerwowane wcześniej wyłącznie dla flagowców z rodziny Galaxy S20.Jeśli korzystacie na co dzień ze smartfonu Galaxy A51 lub A71 czym prędzej powinniście sprawdzić aktualizacje oprogramowania. Samsung udostępnia bowiem falami nowe poprawki, które na pokłady wzmiankowanych urządzeń przenoszą funkcje aparatu, znane wcześniej jedynie z modeli Galaxy S20. Wśród nich nie zabrakło rozbudowanego trybu profesjonalnego, który ucieszy z pewnością co ambitniejszych amatorów mobilnej fotografii.Korzystający z wyżej wymienionych smartfonów będą mogli już wkrótce manualnie ustawiać ostrość i czas otwarcia przesłony. Niestety, o ile informacja dotyczy profesjonalnego trybu robienia zdjęć, to tryb Pro w trybie wideo otrzyma najpewniej tylko Galaxy A71. Do innych nowości w oprogramowaniu "średniaków" należały będą nocny tryb Hyperlapse oraz cały zestaw nowych filtrów.W przypadku Galaxy A71 aktualizacja zawierała będzie ponadto nową wersję nakładki One UI 2.1, udostępnionej już wcześniej na smartfony Galaxy A51. W jej skład wchodzą m.in. apki Quick Share, Music Share, a także nowe funkcje klawiatury i galerii obrazów.Drodzy posiadacze Galaxy A51 i A71, czy możecie już pobierać opisywane tu poprawki?Źródło: SamMobile