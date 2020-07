Kolejne aplikacje Google z ciemnym motywem. Zobacz jak go włączyć

Sprawdź, jak z niego skorzystać.





Jak włączyć ciemny motyw w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach Google

Włączanie ciemnego motywu w Dokumentach Google. | Źródło: Google

Podgląd pliku w Dokumentach Google w trybie jasnym. | Źródło: Google

Ciemna strona ciemnych motywów

Google od lat sukcesywnie wprowadza ciemne motywy do kolejnych swoich usług i aplikacji. Takie motywy możemy włączyć już chociażby w sklepie Google Play , mobilnej wersji Google chrome, Androidzie 10 czy w aplikacji Google . Teraz otrzymały go kolejne aplikacje - Dokumenty Google, Arkusze Google i Prezentacje Google na urządzeniach z Androidem.Jeżeli posiadacie sprzęt z Androidem 10, wygląd Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji automatycznie dostosuje się do motywu (ciemnego lub jasnego) ustawionego w systemie. Niemniej, w każdej z aplikacji ciemny motyw można też włączyć lub wyłączyć niezależnie. Aby to zrobić, wystarczy w wybranej aplikacji przejść do jej Ustawień i znaleźć opcję poświęconą motywom, widoczną na samej górze listy.Co ciekawe, jeśli zdecydujecie się na korzystanie z Dokumentów lub Arkuszy w trybie ciemnym, w trakcie edycji plików będziecie mogli sprawdzić, jak dokument czy arkusz będzie prezentował się w trybie jasnym, z którego mogą korzystać jego potencjalni odbiorcy. Aby to zrobić wystarczy w oknie otworzonego pliku kliknąć w ikonę trzech kropek widoczną w prawym górnym rogu ekranu i wybrać opcję "Wyświetl w trybie jasnym".Google stopniowo udostępnia ciemny motyw w aplikacjach Dokumenty Google, Arkusze Google i Prezentacje Google kolejnym użytkownikom od wczoraj. Zatem, jeśli jeszcze nie możecie z niego skorzystać, z pewnością wkrótce się to zmieni.Istotny jest fakt, że Google wciąż nie wprowadziło ciemnego motywu do desktopowych wersji Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji, które można uruchomić w przeglądarce. Ale czy tak naprawdę jest nad czym ubolewać?Są sytuacje, w których tryb ciemny to najlepszy możliwy wybór - po zmroku i gdy nie zamierzamy czytać długich tekstów, bo czytanie jasnego tekstu na ciemnym tle jest po prostu męczące, o czym wiele osób zdaje się zapominać. Tymczasem, korzystanie z Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji polega przede wszystkim na pracy nad tekstem, w takiej czy innej formie.Pamiętajcie, że aplikacje Dokumenty Google, Arkusze Google oraz Prezentacje Google możecie pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Google