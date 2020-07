Zmiany w Windows 10 idą w dobrą stronę. Zobacz nowy interfejs i Menu Start

Jest super.





Windows 10 wypięknieje dzięki nowemu Menu Start

Menu Start - obecnie i po zmianach.| Źródło: Microsoft

Zmiany funkcji Alt+Tab

Nowy widok interfejsu Alt+Tab.| Źródło: Microsoft

Pasek zadań stanie bardziej spersonalizowany

Personalizowane paski zadań.| Źródło: Microsoft

Nowew Windows 10 wzbudziły kilka dni temu Wasze ogromne zainteresowanie. Nic dziwnego, bowiem użytkownicy systemu Microsoftu od dłuższego już czasu ze sporym wytęsknieniem wypatrują aktualizacji, która wniosłaby powiew świeżości do tego oprogramowania. Microsoft opublikował właśnie nowy build Windowsa 10 dla Insiderów, w którym wprowadza nie tylko nowe Menu Start, ale także garść innych drobnych zmian.Jeśli jeszcze nie napatrzyliście się na nowe Menu Start, to proszę. Ten gif w doskonały sposób obrazuje różnice pomiędzy obecnym a nowym interfejsem, który udostępniono już testerom. Nie wiem co o nim myślicie, ale moim zdaniem na tle rozwiązania stosowanego teraz prezentuje się on przepięknie.Co dokładnie się zmieniło? O ile jakimś cudem tego nie widzicie, przypominam, że novum są choćby przeprojektowane kafelki z wyśrodkowanymi ikonami Fluent Design. Ich tło dopasowano kolorystycznie do reszty przestrzeni Menu Start. Zmiany nie ominęły listy "Ostatnio dodane", na której ikony tracą w końcu nieestetyczne ramki. Prostota, elegancja, unifikacja. Pięknie.Nie wiem jak często używacie kombinacji Alt+Tab to przełączania się pomiędzy okienkami, ale musicie wiedzieć, że i tutaj nadchodzą zmiany. Od najnowszego build Preview systemu Windows 10, wszystkie zakładki otwarte w przeglądarce Microsoft Edge będą wyświetlane w widoku Alt+Tab, a nie tylko aplikacja jako taka. Moim zdaniem wprowadzi to sporo chaosu i nie jest zabiegiem logicznym, ale być może macie inne zdanie na ten temat.Tej zmiany nie odczujecie, o ile nie postanowicie utworzyć sobie nowego konta w obrębie systemu. Widok domyślny będzie personalizowany w inny sposób dla osób z podpiętym kontem Xbox Live, a w jeszcze inny dla użytkowników apki Twój telefon . Przykłady zobaczycie poniżej.Jak szybko niniejsze zmiany trafią do stabilnej wersji Windowsa 10? Menu Start pojawi się w nim niemalże na pewno dopiero w 2021 roku. Czy pozostałe funkcje trafią w ogóle do stabilnego buildu? Trudno powiedzieć, bowiem Microsoft często serwuje Insiderom nowinki, które po jakimś czasie porzuca. Z listy powyższych istotna wydaje się w zasadzie tylko pierwsza zmiana i osobiście nie zdziwię się, jeśli Microsoft na niej poprzestanie.Źródło: Microsoft