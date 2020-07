25-latek z Białegostoku udostępnił 10 tys. filmów online. Akt oskarżenia gotowy

Przestroga dla innych.





Z serwisu oskarżonego korzystało 300 tysięcy Polaków

Legalne darmowe filmy na stronie Ninateka. | Źródło: mat. własne

Dlaczego Polacy płacą za korzystanie z takich serwisów?

Co grozi za pobranie filmu z sieci?

Filmy za darmo w Internecie? Da się je znaleźć, ale powinno się szukać ich w legalnych źródłach . O tym jakie są konsekwencje bezprawnego udostępniania filmów w sieci przekona się już wkrótce 25-latek z Białegostoku, który kierował stroną Fili.cc. Właśnie skierowano przeciw niemu akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Białymstoku.Zatrzymany w październiku ubiegłego roku mężczyzna został oskarżony o nielegalne rozpowszechnianie filmów i seriali. Pomimo iż początkowo straty wynikłe z tytułu udostępnienia ponad 10 000 dzieł szacowano na 3 miliony złotych, to ostateczne wyliczenia zatrzymały się na kwocie 47 milionów złotych. Zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ Anna Milewska mówiła w rozmowie z PAP, że poszkodowanych jest łącznie 30 różnych podmiotówMężczyzna usłyszał także zarzut prania brudnych pieniędzy, bowiem środki zarobione na nielegalnej działalności przeznaczał na zakup nieruchomości oraz kryptowalut. Swoje praktyki uskuteczniał w okresie od września 2015 roku do października 2019 roku. Do udostępnionych filmów internauci uzyskiwali dostęp po wykupieniu abonamentu Premium.To jest niezwykle ciekawe pytanie. Istnieje cała masa osób świadomych tego, że płaci za treści rozpowszechniane nielegalnie, a mimo to postanawia to robić, wspierając w ten sposób przestępców. W dobie serwisów pokroju Netflixa, HBO GO i wielu innych jest to działanie zastanawiające. Może Wy mi powiecie? Mi wydaje się, że wielu Polaków nie rozumie pojęcia własności intelektualnej i tego, że można ją kraść. Jest ona czymś trudnym do wyobrażenia, w związku z czym kopiowanie tego rodzaju treści jest u nas od lat procederem bagatelizowanym, na które istnieje dziwnego rodzaju społeczne przyzwolenie.Polskie prawo nie każe osób pobierających i oglądających nielegalnie umieszczone w sieci filmy, a sankcjonuje jedynie ich udostępnianie. Pamiętajcie jednak, że pobierając film z torrentów jednocześnie wysyłacie go do innych, łamiąc w ten sposób prawo.Źródło: PAP, mat. własny