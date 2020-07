Windows 95 na smartfony? Proszę, oto Windows 95 Mobile (wideo)

Retro w świetnym wydaniu.





Windows 95 Mobile to piękny system. Problem w tym, że nigdy nie powstał

Interfejs Windows 95 Mobile prezentuje się ciekawie. | Źródło: zrzut ekranu z YouTube

Windows 95 to prawdopodobnie pierwszy z systemów Microsoftu, który istnieje dość powszechnie w świadomości użytkowników komputerów osobistych. Debiutujący z dniem 24 sierpnia 1995 roku, ponad 24 lata temu, w udany sposób połączył interfejs rodem z Windowsa 3.11 i system operacyjny MS-DOS. Zastanawialiście się co by było, gdyby w tamtym czasie istniały już smartfony, a Microsoft postanowił stworzyć mobilną wersję swojego OSu?Windows 95 Mobile to oczywiście jedynie koncept, który mógłby być prawdziwym systemem w którejś z alternatywnych rzeczywistości. W 1995 roku premierę miały telefony pokroju Nokii 2110 i mocy obliczeniowej stanowczo zbyt małej, aby uruchomić na nich tak skomplikowane oprogramowanie. Twórcy filmu z kanału 4096 na YouTube naprawdę postarali się, aby wyglądał on realistycznie.Patrząc na to jak wygląda OS prezentowany na nagraniu, trudno oprzeć się przekonaniu, że 24 lata temu byłby przebojem. Może gdyby Microsoft przedstawił wtedy światu taki system, to Apple dziś nie miało by tak silnej pozycji rynkowej? Sami oceńcie.Microsoft swój romans z mobilnymi systemami operacyjnymi zaczął wcześniej niż Wam się wydaje. Windows Mobile został wydany po raz pierwszy 19 kwietnia 2000 roku, ale wtedy słyszało o nim naprawdę niewiele osób - rozwijano go z myślą o palmtopach Pocket PC oraz palmofonach. Większość konsumentów poznała dopiero zaprezentowany na MWC 2010 w Barcelonie system Windows Phone, następcę Windows Mobile.Jak skończył Windows na smartfonach, wiemy wszyscy doskonale. Gigant z Redmond oficjalnie porzucił swój system w 2019 roku.Źródło: 4096 @YouTube