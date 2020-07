WhatsApp – niedługo dodasz kontakt za pomocą kodu QR

już niedługo wzbogaci się o szereg dosyć interesujących nowości. Tak wynika przynajmniej z najnowszych zapowiedzi deweloperów. Użytkownicy za kilka tygodni ujrzą m.in. możliwość dodawania nowych kontaktów bez potrzeby proszenia ich o numer telefonu oraz opcję wysyłania animowanych naklejek.



WhatsApp już niedługo wzbogaci się o szereg dosyć interesujących nowości. Tak wynika przynajmniej z najnowszych zapowiedzi deweloperów. Użytkownicy za kilka tygodni ujrzą m.in. możliwość dodawania nowych kontaktów bez potrzeby proszenia ich o numer telefonu oraz opcję wysyłania animowanych naklejek.

ANIMOWANE NAKLEJKI



Jak możemy wyczytać na blogu platformy, naklejki stają się coraz popularniejszą metodą komunikacji na WhatsApp. Z tego powodu podjęto decyzję o wprowadzeniu zestawu zupełnie nowych animowanych grafik, których będzie można używać w celu np. wyrażania emocji.





KODY QR



Obecnie – żeby dodać znajomego na WhatsApp – należy pozyskać od niego numer telefonu. To rozwiązanie często bywa niezbyt praktyczne. Dlatego też niedługo usługa wzbogaci się o obsługę specjalnych kodów QR. Wygenerowanie ich będzie zajmować sekundę – podobnie jak zeskanowanie. Nie da się ukryć, że ta funkcja pozwoli na zaoszczędzenie cennego czasu.



Źródło: WhatsApp



TRYB CIEMNY W DESKTOPOWYM WHATSAPP



Jeśli jesteście aktywnymi użytkownikami desktopowej lub przeglądarkowej wersji WhatsApp, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Za kilka tygodni do tychże odsłon zagości lubiany i pożądany tryb ciemny. Będzie on współgrał z m.in. Facebookiem, który od pewnego czasu również posiada tzw. dark mode.





LEPSZE ROZMOWY WIDEO



Nie tak dawno do WhatsApp wprowadzono możliwość nawiązania połączeń wideo w maksymalnie osiem osób. Nadchodząca aktualizacja wprowadzi opcję przytrzymania okna z konkretnym odbiorcą – wtedy widok z jego kamery zajmie cały ekran. Dodana zostanie również specjalna ikona wideo w czatach grupowych. Dzięki temu rozpoczęcie rozmowy będzie nieco bardziej intuicyjne.





STATUS W KAIOS