Kupujesz flagowca za ponad 6000 zł, a producent wyświetla reklamy w systemie. Taka jest rzeczywistość

Samsung Galaxy S10 / foto. Instalki.pl

Reklamy w smartfonach Samsunga są wszędzie

Are you kidding me... pic.twitter.com/hRV0aU9B3H — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 21, 2020

Samsung has ads in the phone app — the app you open to place calls — on its $1,380 Galaxy Z Flip. pic.twitter.com/tuWr2PxSYh — Todd Haselton (@robotodd) February 18, 2020

Reklamy widoczne w różnych aplikacjach na smartfonach Samsunga. | Źródło: Android Police

Taka jest cena "darmowych" usług

Reklamy wyświetlane na smartfonach nie są zjawiskiem nowym. Doskonale zaznajomieni z nimi są choćby użytkownicy urządzeń Xiaomi, dla których stworzyliśmy nawet poradnik mówiący o tym jak ja wyłączyć. Niestety, wielu konsumentów zdaje się nie robić sobie absolutnie niczego z przemycanych do oprogramowania ich smartfonów treści reklamowych. Efektem tego są coraz odważniejsze działania kolejnych firm, mające na celu maksymalizowanie zysków. W sieci zrobiło się właśnie głośno na temat reklam w smartfonach- także tych najdroższych.O niepożądanych treściach wyświetlanych w wielu miejscach systemu donoszą użytkownicy i recenzenci z całego świata. Uprzedzam wątpliwości: osoby te zarzekają się, że dezaktywowały wyświetlanie treści marketingowych w ustawieniach systemowych.Wygląda jednak na to, że suwak pozwala wyłączyć tylko reklamy. Ma tu więc analogiczna sytuacja jak w niektórych smartfonach Xiaomi, które wyświetlają reklamy nawet wtedy, gdy ich właściciele uważają, że nie wyrazili na to zgody.Todd Haselton z CNBC opublikował tweet, na którym widoczny jest flagowy, kosztujący w Polsce 6600 złotych. Na jego ekranie widnieje reklama DirectTV, wyświetlana w aplikacji dialera, umożliwiającej wykonywanie połączeń, w zakładce Miejsca. To efekt współpracy z Yelp i na szczęście nie dotyczy polskiego rynku.Redaktorzy serwisu Android Police byli przekonani, że musi być to jakieś nieporozumienie i błąd polegający na wyświetlaniu treści tego typu w niewłaściwym miejscu, ale nie. To celowa zagrywka Samsunga, a takich miejsc w systemie jest znacznie więcej. Najwięcej treści reklamowych prezentują rzecz jasna aplikacje Samsunga preinstalowane na smartfonach.Powinniście być świadomi tego, że w dzisiejszych czasach niewiele rzeczy można dostać za darmo, a już na pewno nie są nimi usługi świadczone przez korporacje. Tak samo jak Google zarabia na reklamach na darmowym YouTubie, tak samo Samsung monetyzuje oferowane przez siebie bezpłatne aplikacje (Samsung Health) i usługi (ot choćby Samsung Pay).Jak sami widzicie, południowokoreańska firma zarabia nie tylko na etapie sprzedaży urządzenia, ale także wtedy, gdy konsument z niego korzysta. Co gorsza, robią to niestety również inni producenci elektroniki.Pytanie brzmi: dlaczego urządzenia kosztujące nierzadko kilka tysięcy złotych wyświetlają takie treści? Dlaczego konsument płacąc za wymarzony produkt tak duże pieniądze otrzymuje tak naprawdę produkt z funkcją tablicy ogłoszeniowej? Pamiętacie jak do kwestii podszedł swego czasu Amazon ze swoimi czytnikami e-booków? Konsumenci mieli do wyboru droższy wariant, pozbawiony reklam oraz droższy, wyświetlający reklamy. Mówimy tu jednak o urządzeniach kosztujących 300-500 złotych, a nie 4000-7000.Czy bylibyście gotowi zapłacić więcej za smartfon wolny od reklam? Czy widzicie jakiś sposób na usatysfakcjonowanie obu stron?Źródło: Twitter, Android Police