Kolejne promocje w Huawei AppGallery. Darmowa muzyka od Empik Music i rabaty w aplikacjach

Startuje nowa kampania Huawei.





Prezenty za pobranie aplikacji

90 dni darmowej muzyki w aplikacji Empik Music i rabaty w aplikacjach iTaxi, Hop.City i Traficar to elementy nowej kampanii Huawei promującej autorski sklep z aplikacjami Huawei AppGallery.Promocje, które ruszą 2 lipca, dedykowane są zarówno użytkownikom starszych urządzeń marki opartych na Google Mobile Services, jak i produktów nowej generacji opartych o Huawei Mobile Services, takich jak smartfony Huawei Mate 30 Pro, Mate Xs, P40, P40 Pro, P40 lite, P40 lite E oraz Y5p i Y6p, a także tablety MatePad Pro i MatePad T8.Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z prezentów od Huawei, muszą pobrać aplikację ze sklepu AppGallery, zarejestrować się w niej oraz odebrać kod w sekcji. W przypadkuużytkownicy otrzymują 90-dniowy dostęp do ulubionej muzyki. Czas na skorzystanie z promocji jest ograniczony i trwa do stycznia 2021 lub do wyczerpania puli kodów.Osoby, które pobiorą z AppGallery aplikację, otrzymają 50 zł na pierwszy przejazd oraz 50 zł do wykorzystania w sklepie internetowym marki huawei.pl. Promocja potrwa do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli kodów.Za pobranie aplikacjize sklepu AppGallery, użytkownik otrzyma 50% zniżki na przejazd, przy czym wartość zniżki nie może przekroczyć 10 zł. Promocja potrwa do końca sierpnia lub do wyczerpania puli kodów.W przypadku, aplikacji do wypożyczania skuterów, Huawei oferuje prezent w postaci 20 minut darmowej jazdy. Promocja na Hop.City ważna jest do końca lipca lub do wyczerpania puli kodów.Źródło: Huawei