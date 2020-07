Najbezpieczniejszy Linux w nowej odsłonie. Oto Tails 4.8

Bądź anonimowy w sieci.





Tails 4.8 z ważną zmianą

"Osoba atakująca może wykorzystać lukę w zabezpieczeniach programu Thunderbird, wysyłając phishingową wiadomość e-mail. To prowadzić może do uruchomienia niewidzialnej instancji Unsafe Browser i ujawnić w ten sposób adres IP użytkownika. Taki atak jest bardzo mało prawdopodobny, ale może zostać wykonany przez hakera o odpowiednio dużej wiedzy"

Tails (The Amnesic Incognito Live System) to jedna z ciekawszych dystrybucji systemu Linux oparta na Debianie. Nadrzędnym celem jej twórców jest rozwijanie otwartoźródłowego oprogramowania pod kątem umożliwienia użytkownikom zachowania najwyższego poziomu prywatności i anonimowości w trakcie korzystania z systemu. Właśnie wydano najnowszą jej wersję, oznaczoną numerem 4.8.Twórcy OSu podkreślają, co nikogo chyba nie dziwi, iż w nowy Tails 4.8 to cała masa poprawek bezpieczeństwa, łatających luki wylistowane pod tym adresem . Najważniejszą zmianą software'ową jest domyślne, która może zostać wykorzystana do deanonimizacji użytkownika systemu. Metoda opisywana przez deweloperów jest wysoce nieprawdopodobna, ale możliwa do wykonania., podaje zespół Tails.Przypominam, że w zeszłym miesiącu ujawniono, że Facebook pomógł FBI włamać się do Tails poprzez lukę zero-day odkrytą w preinstalowanym odtwarzaczu wideo. W ten sposób udało się namierzyć groźnego pedofila.W Tails 4.8 korzystającym z Linux kernel 5.6.0 znajdziecie m.in. Tor Browser 9.5.1 i Thunderbirda 68.9.0.Najnowszą wersję systemu operacyjnego Tails pobierzecie bezpośrednio z naszej bazy plików. Pamiętajcie, że jest to dystrybucja typu LiveCD/LiveUSB.Źródło: Tails