Aktualizacja Windows 10 poprawia wydajność w grach! Oto, czego potrzebujesz

Więcej klatek, za darmo.





Jak zwiększyć wydajność w grach za darmo?

Jak włączyć GPU Scheduling w Windows 10?

Planowanie przyspieszanego sprzętowo procesora GPU - włącz, by zwiększyć wydajność w grach. | Źródło: mat. własne

Na jaki wzrost wydajności można liczyć?

Aktualizacja majowa Windowsa 10 działa na rosnącej z dnia na dzień liczbie komputerów. Większość drobnych problemów, które wywoływała udała się już zażegnać i zakładam, że wielu z Was już z niej korzysta. Czy wiecie, że za sprawą tej właśnie poprawki uzyskać można nawet 10-procentowy wzrost wydajności w grach? Aby cieszyć się darmowym przyrostem liczby klatek należy zainstalować jeszcze odpowiednie sterowniki.Jedną z innowacji przemyconych wraz z Windows 10 May 2020 Update jest technologia skrywająca się pod niewiele mówiącą nazwą HAGS oraz nieco bardziej przystępną:. Jej aktywacja powoduje, że to układ graficzny komputera przejmuje zarządzanie nad pamięcią systemową RAM, odciążając w ten sposób procesor. Do poprawnego jej działania funkcja potrzebuje odpowiednich sterowników - te zostały już udostępnione.Do skorzystania z dobrodziejstw GPU Scheduling potrzebujecie sterowników NVIDIA GeForce GameReady Driver w wersji 451.48 lub nowszej lub AMD Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 Optional lub nowszej. Użytkownicy kart NVIDIA mogą pobrać je wygodnie także za pośrednictwem oprogramowania NVIDIA GeForce Experience . Jeśli zainstalowaliście wzmiankowane sterowniki, pozostaje Wam włączyć omawianą tu funkcję.O ile korzystacie z Windowsa 10 2004, musicie skierować się do, a następnie do. Tam wybierzciei kliknijcie w. Pozostaje Wam już tylko włączyć opcję o nazwie "Planowanie przyspieszanego sprzętowo procesora GPU".opcja będzie widoczna dopiero po zainstalowaniu aktualizacji majowej Windowsa 10 ORAZ wzmiankowanych wyżej sterowników graficznych.Testy przeprowadzone przez redaktorów serwisu Tom's Hardware wskazują, że zysk w wydajności może wynosić od kilku do dziesięciu procent, w zależności od komputera oraz gry. Teoretycznie na największe benefity mogą liczyć posiadacze starszych komputerów o nieco mniejszej mocy obliczeniowej. Zyski w przypadku konfiguracji najwydajniejszych są raczej marginalne.Źródło: Tom's Hardware