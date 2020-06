Microsoft nie widzi problemu w bulwersującym działaniu przeglądarki Edge

A Ty?





Edge sam pobierane dane z Chrome i Firefoxa - Microsoft udaje, że problemu nie ma

"Podczas pierwszego uruchomienia programu klient ma możliwość zachowania lub odrzucenia zaimportowanych danych. Te dane są odrzucane, jeśli korzystający zdecydują się nie kontynuować procesu importowania. Jeśli klient wyłączy przeglądarkę Microsoft Edge przedwcześnie podczas pierwszego uruchomienia (np. za pomocą Menedżera Zadań), niektóre dane mogą nie zostać całkowicie usunięte. Zalecamy klientom, aby nie zamykali procesu instalacji przedwcześnie"

Instalator nowej przeglądarki Microsoft Edge. | Źródło: mat. własne

Procesu pobierania danych zablokować się nie da

Microsoft sam zainstaluje Ci swoją przeglądarkę, ale możesz się przed tym obronić

Dokładnie tydzień temu poruszaliśmy temat dziwnego zachowania przeglądarki internetowej Microsoft Edge, która bez jakiejkolwiek zgody ze strony użytkownika systemu Windows pobiera sobie dane z innych przeglądarek na etapie automatycznej instalacji. Na szokujące praktyki Microsoftu uwagę zwracali początkowo korzystający z Firefoxa, ale szybko okazało się, że nowy Edge z silnikiem Chromium pobiera ochoczo hasła i inne wrażliwe dane także z Google Chrome. Microsoft w końcu wypowiedział się w tej sprawie.Microsoft Edge pytał użytkownika systemu Windows o to czy chce importować dane z innych przeglądarek dopiero po tym (!) jak już je zaczynał pobierać. Co więcej, jeśli osoba obserwująca proces instalacji przeglądarki postanowiła przerwać go przedwcześnie, narzędzie dostarczane przez giganta z Redmond wcale nie kasowało pobranych wcześniej plików. Do tego właśnie w swoim oświadczeniu odniosła się firma Microsoft:, czytamy.Dochodzi tu jak widać do kuriozalnej sytuacji, w której powstaje problem z usunięciem z Edge'a pobranych danych, na pobranie których nie wyrażano zgody. Microsoft najwyraźniej nie widzi absolutnie niczego złego w tym, że narzędzie podejmuje swoje działanie zanim konsument się na nie zgodzi. Użytkownik ma możliwość skasowania już powziętych informacji lub zachowania ich w obrębie Edge'a.Jeśli przeglądarka Microsoft Edge nie pobrała się jeszcze automatycznie i nie zainstalowała w Waszym systemie, możecie łatwo zapobiec temu działaniu. Wystarczy pobrać z naszej bazy plików oficjalny program Microsoft Edge Chromium Blocker Toolkit , a następnie uruchomić go. Zainstalowaną uprzednio aplikację usuniecie łatwo z poziomu menu "Dodaj lub usuń programy".Źródło: Windowscentral