Microsoft udostępnia narzędzie do odzyskiwania danych

Przyda się w przypadku usuniętych plików.





Co potrafi odzyskać ten program?

Microsoft po cichu zdecydował się wypuścić swoją nową aplikację, która koncentruje się na odzyskiwaniu utraconych lub usuniętych plików z dysku. Program przyda się szczególnie tym osobom, którym zdarza się czasem usunąć coś przypadkiem. Co ciekawe, całość działa nie tylko na dysku twardym komputera, ale również w przypadku pamięci flash oraz niezależnych kart pamięci.i jest dostępne jako aplikacja w Sklepie Windows Nowe narzędzie do odzyskiwania danych od Microsoftu posiada kompleksowe opcje związane z odzyskiwaniem różnych typów plików – od zdjęć, przez dokumenty, filmy aż po inne dane. Do tego wszystkiego, aplikacja obsługuje także różne systemy plików: NTFS, FAT, exFAT oraz ReFS. Niestety jest pewien problem: w związku z tym, iż program nie posiada klasycznego interfejsu, a jedynie wiersz poleceń, jest on przeznaczonyfot. Tadas Sar - UnsplashMicrosoft w swoim programie udostępnia na start trzy rodzaje odzyskiwania danych oznaczone jako:. Firma zaleca korzystanie z trybu default w przypadku komputerów z systemem Windows na dyskach HDD oraz SSD i zewnętrznych dyskach twardych. Jeśli pożądany plik został z kolei usunięty jakiś czas temu, wtedy też użytkownicy mogą skorzystać z opcji segment i signature, która w nieco inny sposóbJeśli chcecie zwiększyć swoje szanse na odzyskanie pliku, zminimalizujcie aplikację lub nie korzystajcie z komputera podczas przeprowadzania całego procesu. System Windows domyślnie oznacza miejsce zużyte do tej pory przez usunięty plik jako wolne – tak więc korzystanie z komputera może sprawić, iż dane zostaną nadpisane.Aplikacja do odzyskiwania danych od MicrosoftuŹródło: Neowin / fot. Denny Müller - Unsplash