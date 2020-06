Linux Mint 20 wydany! Pobierz go, a zakochasz się w Linuxie

Zaufajcie mi, jest super.









Jaki Linux na początek? Linux Mint 20 to dobry wybór!

Linux Mint 20 to cała masa nowych tapet. | Źródło: LinuxMint.com

Ulepszone wsparcie dla NVIDIA Optimus w Linux Mint 20. | Źródło: LinuxMint.com

Instalator plików .deb - Gdebi w Linux Mint 20. | Źródło: LinuxMint.com

Wymagania systemowe Linuxa Mint są bajecznie niskie

Pamiętacie nasze zestawienie najlepszych dystrybucji Linuxa w 2019 roku ? Zagościł w nim Linux Mint Mate, polecany tam jako najlepszy Linux dla starego komputera. Miło nam poinformować, że testy beta opuścił Linux Mint 20. Otwartoźródłowy system udostępniony został właśnie w wersji stabilnej i trafił już do naszej bazy plików w wariantach Cinnamon, Mate i Xfce.Linux Mint 20 to najnowsza wersja jednego z najbardziej cenionych open source'owych OSów, która wspierana będzie aż do 2025 roku. Dostarczana jest wraz z najnowszym oprogramowaniem i długo wyczekiwanymi przez społeczność usprawnieniami jakościowymi. Mint 20 bazuje na Ubuntu 20.04 LTS i Linux kernel 5.4.Narzekaliście wcześniej na wydajność menadżera plików Nemo? Miło mi poinformować, że zoptymalizowano jego działanie w taki sposób, że wykazuje on znacznie mniejsze zapotrzebowanie na moc obliczeniową procesora. Odczują to zwłaszcza osoby, które Minta odpalają na naprawdę leciwym sprzęcie.Istotną nowością stawianą przez twórców softu na szczycie listy nowości jest Warpinator. To użyteczne narzędzie umożliwia wygodne kopiowanie plików z i na nośniki USB. Nie wiem czy korzystaliście kiedyś z Givera - Warpinator to jego reimplementacja. Dzięki niemu udostępnianie plików w sieci lokalnej ma być szalenie wygodne - i faktycznie takie jest.Linux Mint 20 to także ulepszone wsparcie dla technologii NVIDIA Optimius na komputerach ze zintegrowaną i dedykowaną kartą graficzną, które wspierają tą technologię. Od teraz możliwe jest dokładne zdefiniowanie aplikacji uruchamianych na konkretnej karcie. W linii komend dodano też dwie komendy przydatne użytkownikom zaawansowanym - nvidia-optimus-offload-glx i nvidia-optimus-offload-vulkan.Wprawne oko dostrzeże zmiany w interfejsie narzędzia Gdebi pozwalające na instalowanie plików .deb. Novum jest też nowy ekran logowania (Slick Greeter) obsługujący rozciąganie obrazów tła na różne monitory.O wszystkich zmianach w detalu przeczytacie pod tym adresem - jest ich całe multum.Twórcy oprogramowania zapewniają, że do jego działania wystarczy komputer z 1 GB pamięci RAM, choć zalecają 2 GB dla w pełni komfortowego użytkowania. System potrzebuje 15 GB wolnej przestrzeni, przy czym rekomendowane jest 20 GB wolnej pamięci. Co do rozdzielczości monitora, zaleca się co najmniej 1024x768 pikseli - przy mniejszych trzeba nieco gimnastykować się z przesuwaniem okienek.Pobierz Linuxa Mint 20 za pośrednictwem naszej bazy plików i przekonaj się, że to naprawdę przyjemny w obsłudze system!Źródło: mat. własny