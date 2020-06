Aplikacja Telefon od Google poinformuje… dlaczego dana firma do Ciebie dzwoni

Świetna funkcja.





Smartfon to w dzisiejszych czasach niemalże centrum dowodzenia cyfrowego (i nie tylko) życia wielu ludzi. Doszliśmy wręcz do pewnego rodzaju kuriozum, gdzie możliwość wykonywania połączeń zeszła na dalszy plan. Nadal jest ona jednak niezwykle istotna. Dlatego też warto rzucić okiem na nowości, które Google postanowiło wprowadzić do aplikacji Telefon Jak informowaliśmy pewien czas temu, usługa Telefon została udostępniona szerszej grupie odbiorców . Jest to dosyć interesująca alternatywa domyślnej aplikacji do wykonywania połączeń. Dlaczego? Oferuje ona m.in. automatyczną weryfikację numerów oraz wykrywanie spamu. Funkcje te skutecznie odwodzą od np. odebrania wyłudzającego pieniądze połączenia z Wysp Zielonego Przylądka i innych egzotycznych krajów.Koncern wprowadził do aplikacji kolejne usprawnienie. Zostało ono nazwane „Google Verified Calls” i pozwala na. Na czym dokładnie polega funkcja? Firmy mogą wysłać na serwery Google specjalną informację o tym, że dany numer należy do nich i z jakich powodów najczęściej dzwonią do użytkownika.Po weryfikacji tychże danych, jeśli dana instytucja wykona połączenie do konsumenta, na ekranie telefonu wyświetli się specjalna informacja o zweryfikowanym połączeniu. Na stronie pomocy Google wyczytać możemy również informację, że. Jeśli więc dana firma np. dostawcza zarejestrowała się w systemie, to przy odebraniu telefonu otrzymasz informację, że nie masz do czynienia z oszustem, ale z prawdziwym kurierem. Brzmi świetnie.Trudno jednak określić zasady działania funkcji i jej zasięg. Redaktorzy portalu Android Police twierdzą, że nie udało im się jeszcze z niej skorzystać.Źródło: Google Android Police / Foto. Google