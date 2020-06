Microsoft pokazał nowe Menu Start. Jest przepiękne!

Jest co podziwiać.





Tak wygląda nowe Menu Start w systemie Windows 10

Nowe Menu Start w pełnej krasie. | Źródło: Microsoft

Ładne, prawda? | Źródło: Microsoft

Microsoft coraz odważniej pokazuje nowe Menu Start w Windowsie 10 . Wcześniej obejrzeć mogliśmy jedynie bardzo krótkie nagranie prezentowane w trakcie podcastu dla członków programu Windows Insider. Teraz możemy podziwiać je w pełnej krasie na czytelnych grafikach udostępnionych przez fanpage Microsoft 365 na Facebooku. Rewolucji nie ma, ale interfejs wygląda naprawdę schludnie.Po raz któryś potwierdzam: Live Tiles nigdzie się nie wybierają, ale zostaną w pewnym stopniu zmodyfikowane, a ich tło będzie teraz dopasowane do tematów jasnych i ciemnych. Nowy interfejs Menu Start zostanie wprowadzony do Windowsa 10 dopiero w 2021 roku, ale w wersji z wyłączonymi żywymi kafelkami zobaczycie go już teraz.Czym różni się interfejs od obecnego? Przede wszystkim przeprojektowanymi kafelkami, które korzystają z wyśrodkowanych ikon Fluent Design, znajdujących się na ich pierwszym planie. Tło za sprawą gradientu dopasowuje się kolorystycznie do wyglądu pozostałej części Menu Start.Zauważcie, że na liście "ostatnio dodane" widnieć będzie ikona aplikacji pozbawiona ramki, naklejona na jasne lub ciemne tło. Obecnie znajduje się ona w "boxie".Jak podoba się Wam to, co widzicie? W moim odczuciu takiego właśnie powiewu nowoczesności potrzebuje Windows 10. Oczywiście finalnie Menu Start może prezentować się nieco inaczej, ale modyfikacje pójdą zapewne w podobnym kierunku.Źródło: Microsoft 365