Użytkownicy iPhonów otrzymają funkcję, która na Androidzie jest niemal od zawsze

W końcu.





Możliwości będzie więcej?





Apple podczas prezentacjiw końcu pozwoli użytkownikom na skorzystanie z funkcji, na którą czekało wiele osób. Konkretniej chodzi tutaj o. Zmiana została ujawniona za pośrednictwem prostego slajdu i na ten moment jest najwyraźniej ograniczona jedynie do dwóch rozwiązań: wspomnianego maila oraz przeglądarki.Apple podczas konferencji WWDC 2020 nie opisało w żaden szczegółowy sposób swojego nowego rozwiązania. Zarówno internauci, jak i programiści testujący iOS 14 odkryli, iż faktycznie od teraz na smartfonach i tabletach z jabłkiem w logo można swobodnie wybrać klienta poczty elektronicznej oraz przeglądarkę (chociażby Google Chrome zamiast Safari). Apple potwierdziło, iż programiści rozwijający opisywane aplikacjeDo tej pory Apple wspomniało jedynie o możliwości zmiany domyślnej przeglądarki oraz klienta poczty elektronicznej i nie wiadomo czy. Użytkownicy czekają na to, czy będą w stanie szybko ustawić domyślnego, inteligentnego asystenta lub wybraną aplikację muzyczną, taką jak chociażby Spotify.Niestety w przypadku przeglądarek internetowych, Apple potwierdziło, iż wszystkie programyjako podstawowego mechanizmu przeglądania witryn – powoduje on w niektórych sytuacjach różnice podczas korzystania z sieci. WebKit działa nawet wtedy, kiedy użytkownik wykorzystuje Google Chrome jako swój domyślny program do surfowania po sieci.Możliwość zmiany domyślnych aplikacji pokazuje, iż Apple faktycznie ewoluuje iBardzo możliwe, że wraz z czasem amerykańska firma nieco bardziej poluzuje zasady związane z wykorzystaniem programów firm trzecich w swoim systemie.Póki co musimy jednak na to wszystko cierpliwie poczekać.Źródło: TheVerge / fot. Bagus Hernawan - Unsplash