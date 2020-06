SkyCash - aplikacja w nowej odsłonie

Spore zmiany.





Obiecujące zmiany w interfejsie SkyCash

Już 1 lipca w popularnej aplikacjipojawią się zmiany, na które czeka wielu użytkowników. Producent zapowiedział wiele dodatkowych funkcji i nową odsłonę ekranu głównego aplikacji, ale to tylko zapowiedź planowanych wielu pozytywnych zmian, jakie pojawią się jeszcze w tym roku.Wprowadzone w lipcu zmiany, to przede wszystkim, a co za tym idzie – większa wygoda dla naszych użytkowników. Dostęp do portmonetki SkyCash nie będzie wymagał weryfikacji konta, a użytkownicy będą mogli nią zapłacić w aplikacji już po pierwszym logowaniu.Zmiany w interfejsie aplikacji to większa przejrzystość oraz szybszy dostęp do najważniejszych funkcji i usług. W dolnej części ekranu dodano belkę, na której znajdują się często wykorzystywane przez użytkowników guziki - aktywne bilety do kontroli, ulubione produkty i zarządzanie kartami płatniczymi.W centralnym miejscu pojawi się planer podróży. Dzięki niemu, w łatwy sposób można wyszukać interesujące nas połączenie i porównać koszty poszczególnych biletów. Ta funkcjonalność będzie rozwijana. Jeszcze w tym roku pojawi się w zupełnie nowej, rozbudowanej o dodatkowe usługi odsłonie.Zmiany dotyczą też. Z uwagi na przywiązanie użytkowników do niektórych rozwiązań, producent postanowił zachować prezentowanie produktów na kaflach. Proste i czytelne ikony pomogą szybko odnaleźć to, czego użytkownik aktualnie szuka. Uporządkowane zostało również menu aplikacji. Pojawiły się tam sekcje znacząco ułatwiające poruszanie się po ustawieniach konta, historii transakcji, czy aktualnych regulaminach.