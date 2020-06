Nie tylko Instagram. Opera otrzymała wbudowanego Twittera

Kolejna usługa w przeglądarce.





Źródło: Opera

Od pewnego czasu twórcy Opery starają się, by ta oferowała jak największą liczbę funkcji i ułatwień dla użytkowników. Z poziomu paska bocznego przeglądarki można przeglądać już m.in. Instagrama. Teraz do listy platform dołączył… Twitter.To właśnie dostęp do tejże usługi jest główną nowością w wersji 69 Opery.Nie trzeba już specjalnie uruchamiać strony internetowej lub aplikacji na telefonie – wystarczy kliknięcie jednego przycisku na pasku bocznym.Nowość może okazać się niezwykle przydatna przede wszystkim dla aktywnych użytkowników Twittera. Dostęp do wiadomości z ostatnich chwili można uzyskać teraz w nieco szybszy sposób. Oczywiście nie każdemu ta funkcja się spodoba. Część użytkowników uzna ją za zbędną i niepotrzebnie zwiększającą rozmiar przeglądarki.Aktywowanie nowości wymaga wejście w „Ustawienia paczka bocznego” oraz wybranie sekcji „Komunikatory”. Jest to więc opcja, na którą nie trzeba się po prostu (połowicznie) zgadzać.Co jeszcze wprowadza Opera 69? Między innymi, dzięki któremu szybko można sprawdzić aktualną pogodę w miejscu zamieszkania lub innym wybranym mieście. Poza tym zaimplementowano wizualną nawigację zakładek oraz liczne usprawnienia w Kontekstach.Jeśli chcecie zapoznać się ze wszystkimi zmianami w Operze 69, to możecie zrobić to TUTAJ Źródło: Opera / Foto. Opera