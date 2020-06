Nowy, lepszy, uniwersalny Skype dla Windows 10. Tego nam było trzeba

W końcu jedna aplikacja.





Nowy Skype to lepszy Skype

Nowy, zunifikowany Skype. | Źródło: Microsoft

Zaktualizowane opcje zamykania, aby można było szybko zamykać program Skype lub zatrzymywać jego automatyczne uruchamianie.

Ulepszona ikona na pasku zadań, która informuje o nowych wiadomościach i statusie obecności

Udostępnianie plików bezpośrednio z Eksploratora plików

9 klipów wideo dla połączeń wideo

Możliwość zamiany tła

Moderowane czaty

Ulepszenia funkcji Rozpocznij spotkanie teraz

Ulepszone elementy sterujące połączeniami

Interfejs programu Skype. | Źródło: Microsoft

Skype to jeden z najpopularniejszych na świecie komunikatorów głosowych, który wydany został oficjalnie po raz pierwszy jeszcze w 2004 roku. W 2011 roku Skype został przejęty przez Microsoft za zawrotną wtedy kwotę 8,5 miliarda dolarów. Od jakiegoś czasu funkcjonowały rozwijane równolegle dwie wersje programu - Skype for Desktop i Skype for Windows 10. Firma z Redmond nareszcie podjęła decyzję o ich unifikacji pod wspólną nazwą Skype for Windows 10.Począwszy od tej aktualizacji Skype dla systemu Windows 10 i Skype dla komputerów stacjonarnych to jedna aplikacja, którą pobrać można zarówno ze Microsoft Store, jak i witryny Skype.com. Najnowsza edycja programu zawiera wiele znaczących usprawnień, które mają pomóc Skype'owi nawiązać rywalizację z najczęściej używanymi w dobie pandemii rozwiązaniami.Od teraz Skype wyświetlał będzie powiadomienia o nowych wiadomościach na ikonie usytuowanej na pasku zadań, da użytkownikowi możliwość łatwej deaktywacji uruchamiania programu wraz ze startem systemu Windows oraz opcję moderowania rozmów grupowych. Wielu osobom przypadnie do gustu funkcja ustawiania własnego tła - na wzór tej z Zooma Najważniejsze zmiany w nowym Skype dla Windows 10 to:Microsoft informuje, że nie wszystkie elementy działają na tym etapie poprawnie i dopiero w nadchodzącym czasie wprowadzona zostanie synchronizacja z kontaktami programu Outlook oraz integracja z panelem Udostępnianie.Źródło: Microsoft