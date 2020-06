Skuteczny antywirus z Windowsa 10 trafił na Linuxa i Androida

Dobre wieści.





Defender ATP dla Linuxa

Ubuntu 16 LTS lub nowszy LTS

CentOS Linux 7.2+

Debian 9+

Oracle Linux 7.2

RHEL 7.2+

SLES 12+

Źródło: Microsoft

"Dodanie Linuksa do oferty natywnie obsługiwanych platform przez Microsoft Defender ATP to ważny moment dla wszystkich naszych klientów. Krok ten potwierdza, że Microsoft Defender Security Center stanowi doskonałe narzędzie do monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem pełnego spektrum platform komputerowych i serwerowych, popularnych także w środowiskach korporacyjnych (Windows, Windows Server, macOS i Linux)"

Defender ATP dla Androida

Źródło: Microsoft

"Zaatakowane urządzenie będzie miało zablokowany dostępu do poczty e-mail w ramach programu Outlook. Gdy Microsoft Defender ATP dla Androida wykryje, że na urządzeniu są zainstalowane złośliwe aplikacje, sklasyfikuje urządzenie jako "urządzenie wysokiego ryzyka" i oflaguje je w Centrum zabezpieczeń Microsoft Defender. Microsoft Intune wykorzystuje poziom ryzyka urządzenia w połączeniu ze wstępnie zdefiniowanymi zasadami zgodności, aby aktywować reguły dostępu warunkowego, które blokują dostęp do zasobów korporacyjnych z urządzenia wysokiego ryzyka"

Niektórzy z Was mogą się z tym nie zgodzić, ale liczne testy są jednoznaczne w ocenie: oprogramowanie antywirusowe Microsoft Defender radzi sobie doskonale z wszelkimi zagrożeniami . W obliczu niniejszej informacji nikogo nie powinien zdumiewać fakt, że firma z Redmond postanowiła udostępnić swoje skuteczne rozwiązanie na Linuxie oraz Androidzie. Na systemach tych zadebiutuje Defender ATP (Advanced Threat Protection).Na chwilę obecną Defender ATP wspiera łącznie sześć popularnych dystrybucji Linuxa, w przeróżnych ich wersjach. Obecnie są nimi:, czytamy w komunikacie Microsoftu.Program antywirusowy Microsoftu wymaga aktywnej licencji Microsoft Defender ATP for Servers.W przypadku wariantu na smartfony i tablety z systemem Android mówimy na tę chwilę o wersji beta programu, która została opublikowana w tej chwili wyłącznie w Microsoft Defender Security Center dla adminów IT w poglądowej wersji Preview. Jej możliwości już teraz są całkiem spore.Defender ATP zawiera ważny moduł anty-phishingowy, który blokuje szkodliwe treści z SMSów, wiadomości e-mail, treści na WhatsAppkie i przeglądarek internetowych. Oprócz niego uwagę zwraca Microsoft Defender SmartScreen, blokujący potencjalnie niebezpieczne połączenia, które niektóre aplikacje mogą chcieć nawiązywać po zainstalowaniu ich w systemie Android.Użyteczną funkcją jest także skaner pomagający wyszukiwać zagrożenia zarówno w systemie w czasie rzeczywistym, jak i po manualnej aktywacji. Jego dopełnieniem jest Microsoft Endpoint Manager, pomagający zespołom bezpieczeństwa w firmach łatwiej zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa na służbowych urządzeniach., czytamy w komunikacie Microsoftu.Źródło: Microsoft