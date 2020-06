Aktualizacja Windows 10 zepsuła popularny program

Błędy, błędy.





Winna aktualizacja Windows 10 2005

"Something is wrong with one of your data files and Outlook needs to close. Outlook might be able to fix your file. Click OK to run the Inbox Repair Tool."

Jak naprawić Outlooka?

Te pliki z rejestru należy usunąć, aby cieszyć się działającym Outlookiem. | Źródło: Microsoft





Outlook przestał działać? Wykryto sprawcę zamieszania i Twoich problemów. Okazuje się, że firma Microsoft jedną z najnowszych aktualizacji systemu Windows 10 zepsuła jeden z najpopularniejszych domyślnych programów w Windowsie. Klient poczty od kilku już dni na wielu komputerach generuje błąd, którego trudno jest się pozbyć.Poprawka Windows 10 2005 build 12827.20268 wydana została jako uzupełnienie dla majowej aktualizacji oznaczonej numerem 2004. Niektóre osoby po jej zainstalowaniu i uruchomieniu programu Outlook widzą komunikat o treści (tu w języku angielskim):Próba uruchomienia programu naprawczego również kończy się fiaskiem.Przedstawiciele pomocy technicznej Microsoftu nie są pewni tego, co dokładnie jest sprawcą zamieszania. Ba, nie wiadomo nawet czy należało będzie wydać stosowną poprawkę dla Windowsa, czy może samego Outlooka. Wygląda jednak na to, że Outlook działa już poprawnie w wersji beta programu udostępnionej w ramach programu Insider pod numerem 13004.10000.Microsoft opublikował tymczasowe rozwiązanie problemu, które niestety wymaga edycji rejestru systemowego. Jeśli Outlook wyświetla u Ciebie poniższy błąd, możesz spróbować postępować zgodnie z tą instrukcją:Kliknij prawym przyciskiem myszy na menu Start i wybierz z listy "Uruchom".Wpisz regedit i potwierdź przyciskiem OK.Z menu po lewej stronie przejdź do lokalizacji HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\PSTZ PST usuń dwa klucze widoczne na poniższym zrzucie ekranu i zrestartuj komputer.Źródło: Microsoft