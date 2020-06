Microsoft Edge po cichu pobiera dane użytkowników innych przeglądarek

Skandal.





Microsoft Edge bez zgody importuje dane z Firefoxa

"Po prostu kocham sytuację, w której po zrestartowaniu komputera jestem zmuszany do oglądania przewodnika po przeglądarce, której nie będę i tak używał i którą muszę zamykać przez menadżera zadań, bo w inny sposób nie mogę jej ominąć. Pomimo tego działania Edge postanowił skopiować moje dane z Firefoxa bez mojej zgody"

Jak uniknąć przymusowej instalacji Microsoft Edge?

Nieładnie. Udostępniana automatycznie wszystkim posiadaczom systemu Windows 10 przeglądarka Microsoft Edge z silnikiem Chromium wykazuje niezdrowe zainteresowanie danymi osób, które... nie są i nie chcą być jej użytkownikami. Nowa domyślna przeglądarka internetowa w OSie Microsoftu została nakryta na pobieraniu informacji z innych programów i to wbrew czyjejkolwiek wiedzy i przyzwoleniu.Na trop dziwnego zachowania aplikacji wpadli internauci z serwisu Reddit. Zauważyli oni, że Edge importuje dane z programu firmy Mozilla także wtedy, gdy nie dysponuje stosownymi uprawnieniami. Co dziwne, nawet gdy korzystający z Windowsa 10 deaktywowali proces przeglądarki Edge odpowiedzialny za wstępne konfigurowanie aplikacji w systemie, ta nadal pobierała informacje z Firefoxa. W tym wątku kilka osób potwierdza taki stan rzeczy., pisze jeden z internautów. Inny słusznie zauważa, że wiele osób nie będzie nawet świadomych tego, że ich dane są importowane przez przeglądarkę Edge.Microsoft nie zajął oficjalnego stanowiska w sprawie, przez co nie wiemy, czy zachowanie aplikacji jest wynikiem błędu czy też zwykłego cwaniactwa firmy z Redmond.W naszej bazie plików znajduje się idealne rozwiązanie dla osób, które nie chcą być przymuszane do instalacji nowej przeglądarki Edge Chromium. Mowa oczywiście o Microsoft Edge Chromium Blocker Toolkit - wystarczy go pobrać i uruchomić, aby pozbyć się potencjalnego problemu. Jeśli nie macie zamiaru korzystać z Microsoft Edge'a, a ten został już zainstalowany na Waszym Windowsie 10, powinniście wiedzieć, że możecie go bez problemu odinstalować ze swojego systemu.Źródło: Reddit