Windows 10 otrzyma zmiany w interfejsie, które mogą spodobać się użytkownikom

Jak zauważyła część użytkowników testowej wersji Windows 10 , system wzbogaci się już niedługo o dosyć interesujące zmiany w interfejsie. Te prezentują się naprawdę ciekawie i mogą spodobać się konsumentom. Czego możemy się więc spodziewać w aktualizacji 21H1?Nie ma co ukrywać – obecny w Windows 10 regulator głośności woła o pomstę do nieba. Jest zbyt uproszczony i nie wygląda zbyt nowocześnie. Na szczęście niedługo ten stan rzeczy ulegnie zmianie.Oprócz „upiększenia” głównej części funkcji, użytkownicy z poziomu regulatora będą mogli sterować także odtwarzaną przez np. Spotify muzyką. Super!Osobiście usunąłem to pole ze swojego paska zadań. Nie prezentowało się bowiem zbyt korzystnie – było zbyt długie i psuło ogólną estetykę systemu. Microsoft chyba jest tego samego zdania, gdyż. Wygląd oraz podstawowa funkcja nie ulegnie zmianie – mówimy o poprawce czysto kosmetycznej. Cieszy ona jednak oko.Ta zmiana trafi najpierw do Windows 10X., co doprowadzi do jego uproszczenia i unowocześnienia. Znaleźć tam będzie można nie tylko najważniejsze skróty, ale też zgrupowane powiadomienia.Jak odkryto w kodzie wczesnych kompilacji, nowość trafi koniec końców również do Windows 10. Jest ona jednak na tak wczesnym etapie rozwoju, że nie wiemy nic o jej finalnym wyglądzie, a co dopiero o przybliżonej dacie premiery.Wcześniej za to. Dzięki temu zamykanie notyfikacji będzie wygodniejsze.– a co najważniejsze, mogą okazać się przydatne. Trudno jednak określić, kiedy zobaczą je wszyscy użytkownicy. Aktualizacja Windows 10 do 21H1 miała rozpocząć się pierwotnie na wiosnę tego roku.Źródło: Windows Latest