Nowe narzędzie do pobierania aplikacji na smartfony Huawei bez usług Google

Kolejny sposób na brakujące apki.

W sklepie z aplikacjamina początku czerwca pojawiło się narzędzie. Aplikacja służy do wyszukiwania i instalowania aplikacji na smartfonach i tabletach marki.Petal agreguje w jednym miejscu większość popularnych w skali świata aplikacji. Narzędzie pozwala użytkownikowi szybko i łatwo wyszukać ulubione aplikacje, a następnie pobrać je na smartfon lub tablet Huawei. W przypadku, gdy wybrana aplikacja nie jest dostępna w oficjalnym sklepie Huawei AppGallery, Petal podpowiada, z jakiego innego źródła można ją zainstalować lub odsyła do strony webowej aplikacji.W ten sposób możemy zainstalować Facebooka, WhatsApp, Messenger czy Spotify. Warto jednak pamiętać, że wiele aplikacji do poprawnego działania wymaga dostępu do usług Google więc w przypadku smartfonów z HMS mogą one nadal nie działać poprawnie.Aplikację Petal można pobrać z Huawei AppGallery, a następnie „przypiąć” do ekranu głównego smartfona w postaci widżetu. Aby to zrobić, po pobraniu aplikacji, należy przejść do ekranu głównego smartfona lub tabletu, a następnie „ściągając” do środka dwoma placami ekran, przejść do ustawień. Po wejściu w ikonę „Widżet” trzeba odnaleźć „Wyszukiwarkę Petal” i przypiąć ją do ekranu głównego.