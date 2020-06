iOS 14 oficjalnie - rewolucyjne zmiany w nowym systemie Apple

Dużo dobrych wieści.





Premiera iOS 14 za nami. Na konferencji WWD 2020 Apple zaprezentowało nową wersję swojego systemu operacyjnego. Użytkownicy ucieszą się na wieść o garści nowości, wśród których pojawiła się funkcja obecna na smartfonach z Androidem już od zarania dziejów - mowa tu oczywiście o widgetach. Jakie zmiany wprowadzono w iOS 14?Piekło zamarzło? Najważniejszą z nowości wydają się widgety o różnych rozmiarach, które można umieszczać na ekranie głównym, pośród ikon aplikacji. Widgety będą dostępne w specjalnej bibliotece (Widget Gallery), gdzie zagoszczą one od razu po zainstalowaniu jakiejś aplikacji. Jeśli użytkujecie smartfon z Androidem to uśmiechniecie się pod nosem, ale dla właścicieli iPhone'ów będzie to jakościowa rewolucja.Od teraz korzystanie z iMessage będzie jeszcze przyjemniejsze. Przemodelowano funkcje wyszukiwania, która w iOS 14 kategoryzuje wyniki m.in. na linki, zdjęcia i frazy. Novum są nowe naklejki Memoji, nowy interfejs wyboru zdjęcia do przesłania, a także wyróżnianie odpowiedzi w czatach grupowych. Wielu osobom spodoba się możliwość przypinania najważniejszych rozmów na górze listy i wyciszanie rozmów o niskim priorytecie.Dzięki tej praktycznej funkcji treści wideo będzie można oglądać w osobnym okienku w trakcie wyświetlania innych treści na dowolnym ekranie, w tym ekranie głównym. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wideo ukryć i słuchać wyłącznie ścieżki audio. Pływające okno stworzone zostało na wzór tego spotykanego wcześniej w iPadOS i macOS.Każdy smartfon z systemem iOS 14 może pełnić funkcję wirtualnego kluczyka samochodowego do samochodów korzystających z technologii NFC – na przykład BMW. Kluczyk taki możecie wysłać dowolnej osobie poprzez iMessage (sic!), aby ta mogła dostać się w razie potrzeby do Waszego auta. Można z niego korzystać dokładnie tak jak z pilotów w samochodach z dostępem bezkluczykowym i z jego pomocą nie tylko otworzyć pojazd, ale także uruchomić jego silnik. Czy funkcja będzie działała w Polsce? Gdy tylko się o tym dowiemy, od razu podzielimy się tą informacją.Dzięki funkcji biblioteki system będzie automatycznie grupował zainstalowane narzędzia zgodnie z ich kategoriami w specjalnych folderach o rozmiarze 2x2. Przydatne? Nie jestem przekonany. Przypomina to nieco funkcję folderów z Androida, które to jednak należy tworzyć manualnie.Od teraz Siri pełniła będzie rolę tłumacza i - co ciekawe - tłumaczeń dokonywała będzie bez łączenia się z siecią, co gwarantować ma najwyższy poziom prywatności. Wadą nowego rozwiązania jest jedynie garstka języków do wyboru, w tym oczywiście brak języka polskiego. Wszystkie znajdziecie na poniższym zrzucie ekranu.Funkcję AppClips zapowiadaliśmy jakiś czas temu i faktycznie trafiła ona do iOS 14. Dzięki niej użytkownik będzie mógł wypróbować niewielkie fragmenty aplikacji z AppStore bez konieczności instalacji całej apki. Przykład? Poprzez AppClips można korzystać z kart lojalnościowych bez potrzeby instalowania wielu narzędzi zaśmiecających telefon. Co ciekawe, w obrębie AppClips da się korzystać z Apple Pay i korzystać z logowania. Da się do nich nawet tworzyć skróty! Maksymalny rozmiar App Clip to 10 MB.Apple stanęło na wysokości zadania i postanowiło udostępnić iOS 14 dla wszystkich smartfonów, które otrzymały wcześniej iOS 13! Oznacza to, że najnowszą wersją systemu cieszyć się będą nawet posiadacze leciwych już jak na obecne standardy modeli iPhone 6S i 6S Plus. Wszystkie urzządzenia z aktualizacją do iOS 14 znajdziecie poniżej:Źródło: Apple