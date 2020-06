Usuń Flash Playera do końca roku. Tak radzi Adobe

Wtyczka wchodzi w ostatnią fazę „życia”.





Lata świetności ma już za sobą, więc ogłoszenie o zakończeniu jego wsparcia nie powinno dziwić - zwłaszcza że o planach „uśmiercenia” wtyczki mówi się już od 2017 roku. Adobe wydało właśnie nowe oświadczenie.Jak możemy wyczytać na stronie producenta, wejdzie w fazę EOL (End Of Life) 31 grudnia 2020 roku . Z czym się to wiąże?, a ze strony Adobe zostanie usunięty link umożliwiający jej pobranie.Co więcej – jeśli posiadacie Flasha na swoim komputerze, to (w momencie nadejścia końca roku) wszystkie jego funkcje zostaną zablokowane. Uniemożliwiona zostanie więc opcja przeglądania treści wykonanych przy pomocy Adobe Flash Player. Nie da się ukryć, że to dosyć radykalny krok.Adobe zaleca także powstrzymanie się od pobierania wtyczki z innych stron. Oczywiście firma nie może tego w żaden sposób zakazać, lecz przez najbliższe pół roku ma skutecznie użytkowników od tego odwodzić.Jeśli darzycie sentymentem Flash Playera, to zachęcamy do zajrzenia TUTAJ . W lutym opublikowaliśmy artykuł o 36 000 grach Flash, które zostały uratowane przed zapomnieniem.Źródło: ZDNet / Foto. Adobe