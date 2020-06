Na Steama trafił emulator, który zamienia klasyczne platformówki w gry 3D

Projekt wart uwagi.





Mario w 3D, i nie tylko

Adventure Island

Adventure Of Lolo

Adventure Of Lolo 2

Adventure Of Lolo 3

Antarctic Adventure

Arkanoid

Balloon Fight

Batman

Battle City

Battle Kid

Bomberman

Bubble Bobble

Castlevania

Chip 'n Dale: Rescue Rangers

Circus Charlie

City Connection

Clu Clu Land

Contra

Dig Dug

Donkey Kong

Donkey Kong 3

Donkey Kong JR

DrMario

Duck Hunt

Duck Tales

Duck Tales 2

Elevator Action

Excitebike

Flappy Bird

Flappy Bird FPV

Galaga

Ghosts 'N Goblins

Goonies

Gyromite

Hogan's Alley

Ice Climber

Journey to Silius

Kungfu

Legacy Of The Wizard

Legend of Kage

Legend of Zelda

Lode Runner

Mappy

Mario Bros.

Mega Man 1

MegaMan 2

MegaMan 3

Metroid

Micro Mages

Pacman

Pinball

Pooyan

Popeye

Road Fighter

Shadow Of Ninja - Kage

Shatterhand

Snow Brothers

Spy Hunter

Super Bat Puncher

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 3

Tetris Nintendo

Tetris Tengen

TwinBee

Urban Champion

Wild GunMan

Wrecking Crew

Yie Ar Kung-Fu

Zooming Secretary

Co na to Nintendo?

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak kultowe platformówki, takie jak Super Mario Bros, wyglądałyby w trójwymiarze? Teraz możecie się o tym przekonać, bowiem na Steamie pojawił się emulator NESa, który konwertuje produkcje z platformy do 3D.3dSen PC, bo tak brzmi nazwa emulatora, rozwijany jest już w sumie od pięciu lat. Od wczoraj można go kupić na Steamie w ramach Wczesnego Dostępu. Cena nie jest wygórowana, gdyż wynosi 35,99 złotych (do 9 lipca obowiązuje jednak cena promocyjna w wysokości 32,39 złotych).Co ciekawe, 3dSen pozwala nawet na dowolne ustawienie kamery podczas zabawy. Oznacza to, że w Super Mario Bros można w nim grać chociażby w rzucie izometrycznym. Zobaczcie sami:W sumie 3dSen wspiera obecnie aż 69 gier z NESa, zarówno klasycznych jak i nowszych. Pośród nich oprócz wspomnianego Super Mario Bros można znaleźć takie tytuły jak Legend of Zelda, Donkey Kong, Popeye czy Arkanoid. Pełną ich listę umieściłam poniżej:Pewnie głowicie się, czy taki emulator w ogóle ma prawo istnieć. W końcu, Nintendo znane jest z polowania na wszelakie fanowskie twory mające związek z jego produktami. Nie można w tym miejscu nie przypomnieć o historii z maja tego roku, gdy firma wzięła sobie na celownik pecetowy port Super Mario 64.Jeśli chodzi o legalność samych emulatorów, ta kwestia jest bardzo zawiła i inna w zależności od kraju, ale tak czy siak nie zdziwię się, jeśli Nintendo spróbuje zmusić Valve do usunięcia 3dSen z platformy, zwłaszcza że emulator nie jest darmowy. Nie zmienia to jednak faktu, że 3dSen zdecydowanie jest programem wartym wypróbowania.Źródło: Steam , Fot. tyt. Steam