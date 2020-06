Apple za tydzień zmieni nazwę systemu iOS

Powrót do przeszłości.





Wygląda na to, że już za tydzień w trakcie WWDC 2020 będziemy świadkami wielkiej-małej zmiany w oprogramowaniu Apple. Firma z siedzibą w Cupertino ma podczas swojej konferencji ogłosić nową nazwę swojego systemu operacyjnego dla iPhone'ów. Oznacza to, że iOS odejdzie po latach w niepamięć.Osoby uważnie obserwujące poczynania Apple takiego stanu rzeczy spodziewały się już zapewne od momentu zeszłorocznej premiery systemu iPad OS. Znany producent ma powrócić do stosowania nazwy systemuw odniesieniu do oprogramowania dla swoich smartfonów po około dziesięciu latach przerwy. Leaksterzy donoszą, że firma chce zunifikować nazewnictwo OSów i wyraźną linią rozdzielić soft oferowany dla tabletów i inteligentnych telefonów.Przypominam, że nazwa iPhone OS w odniesieniu do smartfonów Apple była wykorzystywana aż do premiery smartfonu iPhone 4 w 2010 roku, kiedy to zmieniono ją na iOS.Systemami rozwijanymi przez Apple są obecnie:Komentatorzy zastanawiają się, czy w ślad za zmianą nazwy oprogramowania dla iPhone'ów producent zaprezentuje przy okazji iPod OS dla iPodów Touch, które obecnie korzystają przecież również z iOS. A może Apple nie będzie niczego zmieniać i w końcu rozstanie się ze swoimi odtwarzaczami multimediów raz na zawsze?WWDC 2020 jak co roku przyniesie wiele interesujących nowości. 22 czerwca mogą zostać zaprezentowane nowe, autorskie procesory Apple dla MacBooków , a także nowy iOS 14 (iPhone OS 14) z funkcją nagrywania rozmów Źródło: Twiter