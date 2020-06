Mam już mPrawo Jazdy na swoim smartfonie. Uwierzcie, macie na co czekać

mPrawo Jazdy i... Punkty karne.





mPrawo Jazdy już działa - ruszył program pilotażowy

Usługa mPrawo Jazdy w aplikacji mObywatel. | Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Usługa Punkty Karne w aplikacji mObywatel. | Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Kiedy mPrawo Jazdy zostanie udostępnione powszechnie?

Co jest potrzebne do korzystania z aplikacji mObywatel?

Dziś punktualnie o godzinie 10:00 ruszyły w Polsce zamknięte testy nowej usługi, dostępnej w ramach aplikacji mObywatel . Mowa o zapowiadanym przez nas wcześniej wirtualnym prawie jazdy. Mam przyjemność testować mPrawo Jazdy i muszę Wam powiedzieć, że jest to jedna z fajniejszych i najbardziej użytecznych usług wdrożonych w obrębie popularnego narzędzia, stworzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji.mPrawo Jazdy dostępne będzie już za jakiś czas dla każdego posiadacza prawa jazdy, który założy sobie Profil Zaufany i zainstaluje program mObywatel na swoim smartfonie. Oprócz tego, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło usługę Punkty Karne - jeszcze bardziej przydatną z punktu widzenia kierowców mających problem z przestrzeganiem przepisów.mPrawo Jazdy jest dokumentem poświadczającym uzyskane uprawnienia drogowe i już wkrótce w trakcie policyjnej kontroli będzie mogło ono zastąpić fizyczny dokument. Polisa OC pojazdu oraz dowód rejestracyjny już teraz goszczą w usłudze mPojazd, więc Polacy będą mieli przy sobie wszystkie wymagane prawem zaświadczenia. Docelowo pełnić będą one jedynie funkcję usprawniającą tempo czynności przeprowadzanych na linii policjant - obywatel, a ich okazywanie nie będzie konieczne.Wirtualny dokument zawiera informacje w postaci imion i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, a także kategorii prawa jazdy oraz ważności dokumentu. Widnieje w nim status blankietu, jego numer, data wydania prawa jazdy, data ważności oraz organ wydający. Jednym słowem: wszystkie informacje zawarte na fizycznym prawie jazdy., które pojawiły się w ramach zamkniętych testów nowości w aplikacji mObywatel to w moim odczuciu jeszcze bardziej interesujące novum. Po wejściu w odpowiednią zakładkę obywatel będzie mógł zobaczyć liczbę aktywnych punktów karnych, a po kliknięciu na przycisk "Pokaż wszystkie naruszenia" uzyska wiedzę na temat tego ile punktów otrzymał w jakich okolicznościach. Widnieje tam również komunikat dotyczący tego, kiedy wystawiono dany mandat, jaka była jego podstawa prawna i kiedy punkty stracą ważność. Przydatne, o ile zdarza się Wam łamać przepisy - a każdemu może się to w końcu przytrafić.Negatywny scenariusz zakłada, że stanie się tak przed końcem roku. Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji mówili jednak obecnym na niedawnym spotkaniu dziennikarzom, że jeśli wszystko pójdzie dobrze z procedowaniem i interpretacją nowych przepisów, wirtualne prawo jazdy pojawi się powszechnie w omawianej apce na przestrzeni nadchodzących tygodni.Do uruchomienia aplikacji mObywatel na smartfonie niezbędny jest Profil Zaufany. Jego założenie jest bezpłatne i z całego serca polecam Wam, abyście się na to zdecydowali. Napisałem kiedyś dla Was artykuł o tym jak założyć Profil Zaufany i dlaczego warto to zrobić , do lektury którego Was gorąco zachęcam. Profil Zaufany założycie bez wychodzenia z domu i odwiedzania urzędów!Źródło: mat. własny