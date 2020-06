Solidny VPN w promocji i to bez zobowiązań (płacisz co miesiąc)

Oferta godna uwagi.





Promocja na dobry VPN - specjalnie dla naszych czytelników

anonimowe przeglądanie sieci

darmowe 250 GB w chmurze SugarSync Cloud

ponad 1300 serwerów w 75 krajach

serwery dedykowane Torrentom (P2P)

odblokowanie pełnej oferty Netflixa

VPN - co to jest?

Recenzje VPNów publikowane w naszym serwisie cieszą się sporym zainteresowaniem. Oznacza to, że wielu z Was rozważa aktywację takiej usługi czy to ze względu na zapewnienie sobie anonimowości i bezpieczeństwa w sieci, czy też odblokowanie pełnej zawartości Netflixa . Tylko kilka usług VPN zrobiło na nas tak pozytywne wrażenie jak IPVanish, który dostępny jest w świetnej promocji - i to w planie miesięcznym!Korzystanie z VPN w atrakcyjnej cenie wiąże się przeważnie z koniecznością subskrybowania usługi przez dość długi okres - 12 lub nawet 24 miesięcy - i opłacenia dostępu z góry. Najnowsza promocja IPVanish (-59%) dla czytelników serwisu Instalki.pl pozwala czerpać benefity z tytułu posiadania VPN za cenę zaledwie 5 dolarów (ok. 19,99 złotych) za miesiąc i to w planie miesięcznym. Koszt konkurencyjnych VPNów w podobnym planie jest zazwyczaj co najmniej dwukrotnie wyższy.IPVanish to:IPVanish w naszej recenzji chwaliliśmy za bardzo wysokie prędkości transferów, bezpieczne protokoły i szyfrowanie, a także możliwość jednoczesnego korzystania z usługi na aż dziesięciu różnych urządzeniach. Naszą uwagę zwróciła polityka braku logów, prostota obsługi aplikacji, praktyczne funkcje Kill Switch i Scamble, a także duży wybór serwerów w wielu krajach na świecie. Oczywiście IPVanish pozwala odblokować Netflixa!VPN to akronim wyrazów "virtual private network" - po polsku: wirtualna sieć prywatna. Jest to technologia wykorzystywana do zabezpieczania połączenia internetowego pomiędzy urządzeniem, a siecią. VPN sprawia, że Wasz prawdziwy adres IP jest ukryty, a adresem publicznym staje się adres IP jednego z serwerów dostawcy usługi VPN. Dzięki VPN stajecie się anonimowi, Wasze połączenie jest bezpieczne, a Wy, za sprawą możliwości łączenia się przez serwery z różnych krajów na świecie możecie omijać cenzurę i blokady regionalne. Za sprawą VPN tworzony jest zaszyfrowany tunel w ramach sieci globalnej. Dzięki niemu przesyłane dane są prywatne i nikt, nawet usługodawca dostarczający Wam internet, nie ma do nich dostępu.Źródło: mat. własny