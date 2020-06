Darmowy dysk w chmurze. Najciekawsze alternatywy dla Dysku Google i OneDrive’a

Wygodne przechowywanie plików.

O tym, że dobrym nawykiem jest robienie kopii zapasowej danych, wie praktycznie każdy. Mało kto jednak sięga poza rozwiązania dwóch monopolistów, czyli Microsoftu czy Google. Czy słusznie? By odpowiedzieć na to pytanie, poniżej zebraliśmy 7 różnych dysków chmurowych, które jeśli nie oferują większej pojemności w darmowej wersji, to zapewniają o wiele więcej funkcji. Wśród alternatyw jest także propozycja dla osób szukających bezpiecznego schronienia dla swoich tajemnic. Jednym zdaniem: każdy powinien znaleźć coś dla siebie.MediaFire na samym początku oferuje 10 GB miejsca na pliki. Są jednak sposoby, by tę pojemność zwiększyć. Mamy tutaj kilka możliwości: poprzez system referencyjny możemy zyskać do 39 GB (po 1GB za każdego znajomego). Za zainstalowanie mobilnej aplikacji (iOS oraz Android) MediaFire obdaruje nas skromną nagrodą 200 MB.Kolejną szansą na darmowe zwiększenie powierzchni jest połączenie Facebooka (200 MB) oraz Twittera (200 MB) z naszym kontem. Z kolei, jeśli zdecydujemy się na udostępnienie MediaFire w wyżej wymienionych mediach społecznościowych, otrzymamy po 200 MB za taką aktywność. Zliczając wszystkie sposoby, za darmo możemy otrzymać dodatkowe 40 GB.

Zarówno wersja przeglądarkowa, jak i mobilna pozwalają na strumieniowanie plików wideo, korzystając z odtwarzaczy zainstalowanych lokalnie — np. w systemie Windows będzie to Windows Media Player. Udostępnianie plików nie wymaga posiadania konta przez odbiorcę. Aplikacja dostępna jest tylko na systemy mobilne (Android i iOS), nie ma wersji desktopowej.MediaFire kusi także płatną wersją. Dla prywatnego użytkownika przygotowano pakiet PRO, w którym otrzymuje 1TB za 3,75 dolarów na miesiąc.Propozycja raczej dla rusofila. Zakładając konto w Yandex.Disk, otrzymujemy 10 GB darmowego miejsca na przechowywanie naszych plików oraz dostęp do usług takich jak poczta, kalendarz czy notatnik. Ciekawą funkcją jest łatwe udostępnianie plików (odbiorca nie musi posiadać konta) np. przy użyciu kodu QR.Dyskiem można zarządzać z pozycji przeglądarki, dostępne są także desktopowe aplikacje na systemy Windows, Mac oraz Linux. Dla użytkowników smartfonów przygotowano wersje mobilne na Androida oraz iOS-a.Bezpośrednio z wersji przeglądarkowej możemy edytować pliki z pakietu Office Microsoftu. Zaszyty odtwarzacz plików wideo oraz audio pozwala oglądać filmy bez konieczności pobierania ich na dysk.Jeśli uznamy, że 10 GB nam nie starcza, Yandex.Disk oferuje zasadniczo 3 plany subskrypcji obowiązujące w promocji do 19.06.2020 r. 100 GB możemy wykupić za 1,6 dolara miesięcznie, 1 TB za 8 dolarów miesięcznie, z kolei 3 TB kosztować będą 24 dolary na miesiąc.Mega już na starcie oferuje 50 GB darmowej przestrzeni oraz wysoki poziom bezpieczeństwa – klucz jest po stronie klienta, nie administratora. W efekcie, jeżeli zapomnimy hasło, nie będzie możliwości jego odzyskania. Co więcej, usługa oferuje także dwustopniową weryfikację.Pliki możemy też bezpiecznie udostępniać bez klucza, uniemożliwiając otwieranie zawartości przez osoby do tego nieupoważnione. Płatna wersja PRO oferuje także ustawienia czasu, po którym link wygaśnie.

Box - aplikacja webowa / foto. Instalki.pl

10 GB za darmo

Doskonałe funkcje do pracy grupowej

Wsparcie dla Google Docs oraz Office 365

Dobry odtwarzacz

5. Degoo – duża pojemność kosztem funkcjonalności

Degoo / foto. Google Play

100 GB za darmo

Dobry do tworzenia kopii zapasowej danych z telefonu

Brak rozbudowanych funkcji

Po 90 dniach bez logowania dane są kasowane

6. Dropbox – weteran wciąż żywy

foto. Dropbox

2 GB za darmo (16 GB do zdobycia)

Wsparcie dla Google Docs oraz Office 365

Dobry odtwarzacz multimediów

Prosty w obsłudze

7. pCloud - najlepsze miejsce do multimediów

Box oferuje 4 plany płatnej subskrypcji. Najtańsza wersja Starter kosztuje 4.50 euro za miesiąc, dzięki której otrzymujemy 100 GB pamięci. Plan Professional Pro dodaje mniejszy limit na wysłane pliki (5 GB) za 9 euro miesięcznie. Z kolei Business i Business Plus kosztują kolejno 13,50 euro oraz 22,50 euro miesięcznie, dając użytkownikom bardziej zaawansowane funkcje do pracy grupowej.Degoo jest rekordzistą pod względem ilości miejsca oferowanego w darmowym pakiecie, bo użytkownicy otrzymują. Nie jest to jednak propozycja dla wszystkich. Tak naprawdę usługę można traktować wyłącznie jako kopię zapasową plików przetrzymywanych w pamięci smartfonu.Degoo wyraźnie ustępuje konkurencji przede wszystkim, jeżeli chodzi o dostępne funkcje. Pliki w wersji przeglądarkowej można dodawać wyłącznie po ówczesnej synchronizacji z naszym smartfonem. Nie ma tutaj także rozbudowanych możliwości udostępniania. Denerwować mogą także reklamy. Co istotne, jeśli nie zalogujemy się ani razu do naszego konta w ciągu 90 dni, nasze dane zostaną skasowane.Aplikacja dostępna jest na iOS-a oraz Androida. Nie znajdziemy jednak wersji na desktopy. Degoo oferuje dodatkowo dwa plany subskrypcji: za 14,99 zł otrzymujemy 500 GB oraz za 65,83 zł 10 TB. Degoo zapewnia, że w przypadku obu powyższych nasze dane będą przetrzymywane dożywotnio, a nie tak jak w darmowej wersji – tylko przez 90 dni od ostatniego logowania.W zestawieniu nie mogło zabraknąć Dropboxa, który przez lata wręcz stał się synonimem dysku w chmurze. Mimo że na samym początku oferuje jedynie 2 GB, to jednak poprzez system referencji dostępną powierzchnię możemy zwiększyć aż do 16 GB (za każdego znajomego otrzymamy 500 MB dodatkowego miejsca).Dropbox jest prostym narzędziem pozwalającym na automatyczną synchronizację wybranych folderów. Wsparcie dla pakietu Office oraz Google Docs umożliwia łatwą współpracę. Na pochwałę zasługuje również rozbudowany system udostępnia plików. Zadowoleni będą także użytkownicy, którzy zainteresowani są wyłącznie multimediami – wbudowany odtwarzacz doskonale radzi sobie ze strumieniowaniem muzyki oraz wideo.Desktopowa aplikacja dostępna jest dla użytkowników Windowsa, macOS-a oraz Linuxa. Użytkownicy systemów mobilnych (Android, iOS) również mogą pobrać aplikację ze sklepu.Dla użytkowników indywidualnych uszykowano zasadniczo dwa plany. Plus za 9,99 euro na miesiąc oferuje 2 TB. Professional w cenie 16,58 euro za miesiąc gwarantuje 3 TB oraz 30-dniową historię, a pliki będziemy mogli odzyskać do 180 dni.pCloud jest to propozycja, która łączy sobie naprawdę świetny odtwarzacz do multimediów (aplikacja mobilna pozwala m.in. na odtwarzanie muzyki w tle) z wysokim poziomem bezpieczeństwa. Użytkownicy za darmo otrzymują 10 GB — żeby cieszyć się taką pojemnością, należy jednak wykonać kilka prostych zadań, jak np. instalacja aplikacji mobilnej.Znakiem rozpoznawczym pCloud jest wysoki poziom bezpieczeństwa. Niestety za szyfrowanie z kluczem po stronie klienta przyjdzie nam zapłacić – dostęp do pCloud Crypo, czyli miejsca przeznaczonego do przechowywania najbardziej wrażliwy danych, po 14 dniach darmowego okresu kosztować będzie 3.99 dolarów na miesiąc.Do pobrania przygotowano aplikacje zarówno na mobilne systemy (iOS, Linux), jak i desktopy (Windows, macOS, Linux).